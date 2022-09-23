Почту в iPhone можно «убить» за секунду одной строкой текста. Apple не решает проблему

В iOS 16 найден недочет, эксплуатация которого ломает штатное почтовое приложение. Достаточно лишь отправить на iPhone или iPad специальное «хитрое» письмо. Патча для этого нет, однако существует вполне безболезненный способ выхода из ситуации без длительного ожидания необходимого обновления.

Брешь в iOS 16

В мобильной платформе iOS 16 обнаружился баг, позволяющий сломать штатное приложение для работы с электронной почтой всего за мгновение. Как пишет профильный ресурс 9to5Mac, достаточно отправить в почтовый ящик владельца iPhone или iPad любое письмо с подменным адресом отправки.

Чтобы все получилось, необходимо создать новое электронное письмо и в поле «От кого» указать «”@example.com» без первых кавычек. После этого нужно отправит письмо на требуемый адрес и ждать, пока получатель попытается открыть его в приложении на своем планшете или смартфоне Apple.

Если читать письма из спама, можно запросто остаться без почтового приложения

Попытка эта не увенчается успехом. Приложение аварийно закроется, но будет упорно показывать уведомление на значке о входящем письме. Повторный клик по пиктограмме не поможет, как и все последующие. Перезагрузка устройства тоже не даст результата, равно как и переустановка приложения.

О том, помогает ли сброс устройства на заводские настройки, данных нет. По всей вероятности, после ресета приложение вновь заработает, ровно до той поры, пока пользователь не попытается открыть в нем опасное письмо еще раз.

Случайность не в пользу Apple

Баг в почтовом приложении Apple есть на всех устройствах, успевших обновиться до iOS 16. На более ранних версиях прошивки письмо сбоев не вызывает – по крайней мере, редакция CNews не нашла в Сети упоминаний подобных случаев.

Печальные последствия открытия письма с сюрпризом

Проблему обнаружила команда разработчиков приложения VPN Tracker, притом случайно. Всем им на почту пришло одно и то же письмо в формате HTML и с обратным адресом, выглядящем как на примере выше. Спасти их гаджеты от выхода из строя почтового приложения смогло лишь то, что письмо автоматически отфильтровалось в спам. Найдено оно было именно во время разбора этой папки на предмет потенциально нужных писем.

Apple не спешит помогать

По информации портала GizmoChina, приложение для электронной почты может сломаться в оригинальной сборке iOS 16, а также после установки апдейта iOS 16.0.1. Пока неясно, затрагивает ли баг ранние версии iPhone, но устройства новой серии iPhone 14 точно ему подвержены. Что касается iPad, то установка бета-версии iPad OS 16 гарантированно привнесет в планшет данную «болячку».

Apple, как и всегда в подобных случаях, не стала сразу признавать наличие уязвимости либо в самой iOS 16, либо в штатном почтовом приложении. К моменту выхода релиза патча, устраняющего сбой, не существовало. Не исключено, что в настоящее время он находится в разработке, и будет выпущен в самом скором будущем.

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Пользователям в данном случае необходимо взять все в свои руки. Нужно подключиться к почтовому ящику либо через браузер, либо другого устройства, после чего удалить злополучное письмо, но перед этим отправить его в спам.

На данный момент это единственный действенный способ борьбы с данным глюком почтового приложения Apple. После удаления письма утилита обновит список электронной корреспонденции и вновь начнет функционировать.

Одна из неизменных «фишек» iOS

В мобильной платформе Apple чуть ли не ежегодно находят новые уязвимости, проэксплуатировать которые можно всего лишь одной строчкой текста. Этот рок преследует iOS на протяжении как минимум семи с половиной лет, с мая 2015 г.

На тот момент в системе была обнаружена ошибка, за счет которой отправка на iPhone текстового сообщения с определенной последовательностью арабских символов приводила к внезапной перезагрузке мобильника. После этого приложение «Сообщения» переставало функционировать до тех пор, пока на устройство не придет любое новое текстовое послание.

Ранние версии iOS не очень ладили с арабскими символами

В январе 2017 г. CNews писал, что отправка на iPhone или iPad сообщения с тремя определенными символами может спровоцировать сбой в работе устройства. Три символа: один любой текстовый и два эмодзи – флаг, ноль и радуга. iMessage попытается скомпоновать их символ радужного флага. Сообщение с данными символами должно было иметь вид файла контактов или заметки.

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По мере развития iOS ее беззащитность перед совершенно безобидными сообщениями никуда не делась. Летом 2019 г. в том же сервисе iMessage была выявлена уязвимость, которая выводила из строя iPhone после поступления на него простого текстового сообщения, которое приложение считывало некорректно. Проблема усугублялась тем, что единственным на тот момент решением был возврат iPhone к заводским настройкам с потерей всей личной информации.