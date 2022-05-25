«Почты для параноиков» ProtonMail больше нет. Теперь у сервиса новое имя и выросший почтовый ящик на бесплатном тарифе

ProtonMail умер. Да здравствует Proton

Безопасная почта ProtonMail провела ребрендинг и переработала линейку тарифов, пишет Engadget. Теперь сервис называется Proton, а обновленные планы включают не только почту, но и VPN, облачное хранилище и зашифрованный календарь.

Кроме того, компания запустила новый веб-сайт (proton.me) и начала выдачу почтовых адресов на домене @proton.me, помимо уже привычного для пользователей protonmail.com.

Proton предложит действующим и потенциальным клиентам три переработанных тарифа на выбор: бесплатный – Free, а также два платных – Mail Plus и Unlimited.

Бесплатный тариф

По условиям нового бесплатного плана пользователи получат доступ к почтовому ящику весьма скромного по сегодняшним меркам объема 1 ГБ. Однако и этого ограничения владельцам сервиса показалось мало: клиентам, не оплачивающим подписку, разрешено отправлять не более 150 сообщений в сутки, создавать не более трех меток (тегов) и трех папок на ящик.

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Бесплатный тариф дает возможность воспользоваться базовой функциональностью сервиса ProtonVPN, запущенного в 2017 г., и календаря (не более одного). VPN обеспечивает шифрование трафика и подмену реального IP-адреса клиента.

До пересмотра линейки тарифов ограничения были еще более жесткими: размер ящика не мог превышать 500 МБ, что вдвое меньше текущего бесплатного лимита. Правда, тегов завести можно было существенно больше – целых 20.

Суровость накладываемых ограничений вполне понятна и объяснима. Proton неоднократно заявлял о том, что зарабатывает исключительно на продаже подписок в отличие от бесплатных для пользователя сервисов, доход которым обеспечивает реклама.

Платная подписка

Тариф Mail Plus стоит 5 евро в месяц (около 370 руб. по курсу ЦБ на 25 мая 2022 г), однако обойдется дешевле при оформлении подписки сразу на один или два года вперед. Почтовый ящик здесь гораздо более вместительный – 15 ГБ, но совмещен с защищенным облачным хранилищем Proton Drive. Другими словами, чем больше файлов загружено в облако, тем меньше места остается для новых писем.

Отсутствуют ограничения на количество отправляемых сообщений в день, создаваемых меток и папок. Кроме того, пользователи тарифа могут настроить почтовый клиент (например, Microsoft Outlook) для работы с сервисом по протоколу IMAP при помощи инструмента Proton Bridge. Число календарей лимитировано 20.

Подписчикам доступны и другие приятные мелочи вроде возможности использовать сокращенный псевдоним адреса электронной почты на домене @pm.me.

Ранее аналогичный тариф носил название Plus, в его рамках за 5 евро предлагался ящик на 5 ГБ и дневной лимит на рассылку сообщений в 1 тыс. штук.

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Наконец, на наиболее «продвинутый» и дорогостоящий план Unlimited можно подписаться за 12 евро в месяц (примерно 894 руб.). В его рамках пользователю предоставляются 500 ГБ объединенного с почтовым ящиком облачного пространства – хранилище теперь подходит для резервного копирования данных, 10 пользовательских доменов, 15 email-адресов.

Другое значимое отличие от более дешевых планов – полноценный доступ к ProtonVPN, включая 10 VPN-соединений вместо одного, выбор из 1,7 тыс. серверов в 63 странах мира вместо 100 и трех соответственно, а также более высокие скорости. Как отмечает Engadget, ProtonVPN пока продолжит работать и как самостоятельный сервис.

Тариф Unlimited компания «слепила» из двух доступных ранее: Professional (8 евро) и Visionary (30 евро). В результате получилось нечто среднее как по предлагаемым опциям, так и по цене.

Особенности «почты для параноиков»

ProtonMail – сервис электронной почты, защищенной шифрованием, созданный в 2013 г. сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Серверы ProtonMail находятся в Швейцарии, где действуют более жесткие законы о защите приватности, чем в США и Евросоюзе. Текущая полноценная версия почты и мобильное приложение были запущены в марте 2016 г.

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Сообщения, которые отправляют друг другу пользователи ProtonMail, автоматически подлежат шифрованию. Письма, отправленные с ProtonMail на другие почтовые сервисы, шифруются по желанию отправителя. Для этого применяются открытые технологии AES, RSA и OpenPGP, а также пароль, который должны знать и отправитель, и получатель письма.

Почта использует дополнительный пароль, при утрате которого все содержимое ящика уничтожается. При отправке сообщения пользователь может установить для него таймер самоуничтожения – минимум один час, максимум четыре недели. За подобные меры безопасности ProtonMail прозвали «почтой для параноиков».

В России недоступен, французов выдает

Зимой 2020 г. Роскомнадзор начал блокировать ProtonMail на территории России. Причиной блокировки стало использование сервиса с целью рассылки ложных сообщений о массовых минированиях объектов в 2019 и 2020 гг. По заявлению российского регулятора, сервис неоднократно «категорически отказывался» предоставлять регулятору сведения, необходимые для включения его в реестр организаторов распространения информации в интернете.

В сентябре 2021 г. CNews сообщил о том, что ProtonMail раскрыл IP-адреса ряда своих французских пользователей, связанных с «зеленым» движением Youth for Climate. Данные были предоставлены по запросу Франции и в соответствии с требованиями властей Швейцарии, после чего эти пользователи оказались под арестом. Примечательно, что до этого инцидента разработчики утверждали, что сервис не занимается сбором IP-адресов.