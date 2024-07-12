Важное приложение для электронной почты спрятали в самую глубину Windows. Пользователи могут его вернуть на место, но издевательским способом

Microsoft стремится отобрать у пользователей штатные приложения «Почта» и «Календарь» для Windows, существующие десятилетиями. Она хочет, чтобы все пользовались клиентом Outlook, а настройку возврата к старым утилитам она спрятала очень глубоко. К тому же раз и навсегда вернуться не получится – придется активировать настройку каждый раз после перезагрузки ПК.

Новое – насильно лучше старого

Корпорация Microsoft подтвердила, что лишит пользователей классических приложений «Почта» и Календарь» и заменит их на новый клиент Outlook, пишет портал Windows Latest. Это будет происходить в несколько этапов, и первый уже начался.

Чтобы начать «избавление» пользователей от старых программ, Microsoft выпустила обновление клиента Outlook для Windows 11, после установки которого больше нельзя будет выбрать прежние приложения для работы с почтой и расписанием по умолчанию. Чтобы вернуть их, потребуется зайти в настройки Outlook и активировать соответствующий триггер.

Но здесь пользователей будут ждать сразу два неприятных сюрприза. Во-первых, там, где раньше был ползунок деактивации Outlook в пользу «Почты» и «Календаря», его больше нет. Его переместили в меню «Настройки» – «Основные» – «Об Outlook».

Microsoft Для Windows существуют десятки аналогов Почты и Календаря. Microsoft официально разрешила использовать их вместо Outlook

Во-вторых, больше нет возможности включить старые приложения навсегда. Переключение на «Почту» и «Календарь» теперь применяется только к текущему сеансу Windows. После перезагрузки ПК или смены пользователя основным клиентом почты и календаря вновь станет Outlook, и пользователю придется заново идти в настройки и включать старые утилиты.

«Почта» и «Календарь», стоит заметить, существуют в составе Windows десятилетиями. Приложение «Почта» появилось еще в 2005 г., когда миром настольных ПК и ноутбуков правила Windows XP, но было доступно только в ранних версиях Windows Vista. В декабре 2006 г. вышла стабильная сборка этой ОС, в которой утилита «Почта» уже присутствовала по умолчанию.

«Календарь» же впервые появился еще в середине 80-х годов прошлого века вместе с самой первой Windows. В Windows 3.1 его заменили на программу Shedule+ («Расписание+»). Позже Shedule+ перенесли в офисный пакет Microsoft Office, а утилиту «Календарь» вернули в Windows лишь с релизом провальной Vista.

Почему не удаляют Outlook

Outlook – это тоже классическое приложение Microsoft, но поначалу не из Windows – оно распространялось в комплекте с прочими программами Microsoft Office с 1997 г. В Windows с 1998 г. присутствовала его упрощенная и бесплатная (входящая в стоимость ОС) версия под названием Outlook Express.

В современном мире Outlook для Microsoft – это в первую очередь одноименный веб-сервис, сочетающий в себе функции клиента почты, календаря и приложения для составления списка дел на день, неделю и т. д. Microsoft активно продвигает его среди своих клиентов, как и облачный сервис Office 365, ныне известный как Microsoft 365.

Но обычный офлайновый Office Microsoft, как сообщал CNews, списывать со счетов пока не планирует, потому что не всем нужен онлайн-сервис, а так она может дополнительно зарабатывать, продавая лицензии на классические офлайн-копии своего офисного пакета. То же, как пишет Windows Latest, касается и обычного клиента Outlook в виде программы для Windows. Microsoft попросту не может позволить себе потерять корпоративных клиентов, которые пользуются клиентом Outlook и не хотят переходить на веб-сервис Outlook.com.

Альтернативы не будет

Как говорилось выше, Microsoft будет «убивать» приложения «Почта» и «Календарь» поэтапно. Второй и последний этап, по данным Windows Latest, завершится до конца III квартала 2024 г., то есть до 30 сентября.

Это означает, что к началу октября 2024 г. Microsoft полностью прекратит поддержку обеих программ и заодно приложения «Люди», которые тоже есть в составе Outlook. При этом абсолютно никакой альтернативы Microsoft своим клиентам предоставлять не собирается, о чем говорит открыто и прямо.

«Поддержка Windows Mail, Calendar и People заканчивается в 2024 году, – сказали Windows Latest представители Microsoft. – Поэтому, если вы не хотите использовать новый Outlook для Windows, вам придется перейти на другое приложение до конца 2024 г.».

Другими словами, Microsoft открыто призвала всех, кто не желает пользоваться Outlook, переходить на сторонние программы. Альтернатив, на самом деле, за годы существования Outlook, «Почты» и «Календаря», появилось великое множество, притом как платные, так и распространяющиеся на бесплатной основе. Для примера, электронной почтой могут управлять клиенты The Bat (платный) и Mozilla Thunderbird.