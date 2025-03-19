Microsoft устроила массовую рассылку почтового спама. Она запугивает пользователей, чтобы те несли деньги ей и производителям ПК

Microsoft разослала пользователям Windows 10 электронные письма с предупреждением о скором завершении бесплатной техподдержки этой ОС. В нем она рекламирует Windows 11, которую не раздает бесплатно, и говорит, что для перехода на эту ОС может потребоваться более современный компьютер, который тоже стоит денег. Желающим остаться на Windows 10 Microsoft готова и дальше отправлять обновления, но на коммерческой основе.

Спам от Microsoft

Корпорация Microsoft придумала новый способ донесения до пользователей рекламы Windows 11. Как пишет профильный портал Windows Latest, она начала рассылать электронные письма своим пользователям, работающим в Windows 10, в которых агитирует их к переходу на более современную ОС.

Свое письмо Microsoft начинает с того, что в очередной раз напоминает о скором прекращении технической поддержки Windows 10. Как сообщал CNews, ее срок истекает в октябре 2025 г., то есть приблизительно через полгода.

Судя по всему, адреса пользователей Microsoft берет из собственной базы данных. Специалисты Windows Latest подчеркнули, что им такое письмо пришло на адрес, который они использовали при регистрации Microsoft Account и последующей авторизации в Windows 10. Эта система сейчас стоит у них на тестовом ПК, который аппаратно не способен запустить более современную ОС Microsoft – его характеристики, по-видимому, не соответствуют требованиям Windows 11 к «железу».

Не ложь, а сокрытие информации

Письмо Microsoft начинается с выделенного жирным шрифтом заголовка «Приближается окончание поддержки Windows 10». За ним следуют прямые ссылки для проверки возможности обновления до Windows 11 на текущем ПК или приобретения нового компьютера.

Microsoft Эпоха Windows 10 рано или поздно завершится

Далее расположен раздел с часто задаваемыми вопросами о прекращении поддержки Windows 10. В частности, в нем говорится, что бесплатная техподдержка прекратится 14 октября 2025 г., но о возможности получения платных апдейтов в нем нет ни единого слова.

Между тем, такая возможность существует – более того, если раньше, во времена Windows 7, она предоставлялась исключительно компаниям, то купить патчи для Windows 10 могут и бизнес-клиенты Microsoft, и обычные пользователи. Цена, правда, многим может показаться избыточно высокой – подробнее об этом читайте в материале CNews.

Почему Microsoft не стала упоминать об этом в своем письме, к моменту выхода материала известно не было. Но само письмо – не единственный пример того, как сильно Microsoft хочет поскорее согнать всех пользователей с Windows 10. Так, она многократно демонстрировала им рекламу Windows 11 прямо в системе, и иногда даже полноэкранную.

Страшилки Microsoft

В письме софтверного гиганта есть разъяснение о том, что будет с ПК на Windows 10 после прекращения поддержки. Microsoft честно призналась, что он продолжит работать, как и раньше, но отметила, что долго это не продлится.

Она начала пугать пользователей тем, что с течением времени разработчики сторонних приложений начнут отключать поддержку Windows 10, а сама система обрастет уязвимостями и станет мишенью для хакеров. И то, и другое – правда, поскольку со временем все это произошло со всеми предыдущими версиями Windows.

Дайте денег производителям ПК

В своем письме Microsoft открыто говорит, что владельцам старых компьютеров, желающих перейти на Windows 11, придется раскошелиться. В разделе с вопросами есть пункт «Что мне делать с моим старым компьютером?». На него у Microsoft есть целых два ответа, и ни один из них не подразумевает возможность оставить его себе.

Microsoft предлагает продать старый компьютер, чтобы, по-видимому, купить новый, который способен удовлетворить завышенные системные требования Windows 11. Второй вариант – утилизировать старый ПК.