В России пошел на спад спам в SMS-сообщениях и E-mail. Рассылки и мошенники уходят в мессенджеры

Крупнейшие российские ИТ-сервисы электронной почты и телеком-операторы фиксируют снижение объема поступающего спама. Противодействовать массовым рассылкам помогают новые антиспам-системы на основе искусственного интеллекта. В борьбе со спамом помогают и регуляторные действия властей, а также возросшие издержки самих мошенников. Эксперты обращают внимание, что трафик спам-рассылок перетекает в мессенджеры, по этому же маршруту следуют и организаторы фишиновых кибератак.

Уменьшение количество спама

Крупнейшие российские ИТ-сервисы электронной почты и телеком-операторы говорят о сокращении объема поступающего спама, пишет «Коммерсант».

По данным Rambler & Co, объем спама в почте Rambler с середины 2023 г. снизился на 10%. Также сократилось количество нежелательных рассылок в почте Mail.ru (принадлежит VK) с 2020 г. в 2,5 раза.

Как пояснил «Коммерсант» руководитель группы спам-анализа почты Mail Дмитрий Моряков, спам на 4 марта 2025 г. составляет примерно 12–20% от общего объема обрабатываемых почтой сообщений. Он добавил, что кроме обычного спама стало меньше и писем с фишингом.

Бороться с массовыми рассылками помогают новые антиспам-системы. Они созданы на основе технологий с искусственным интеллектом (ИИ). Оказывают положительное влияние и регуляторные действия властей, а также возросшие издержки самих спамеров.

Спам-рассылки — это массовая отправка сообщений пользователям, которые не давали согласия на их получение. Они не оставляли свой адрес в форме, не подтверждали подписку, скорее всего не заинтересованы в продукте или даже не слышали о компании. Такие электронные письма приходят внезапно и вызывают недоумение, а часто — раздражение. Пользователи могут пожаловаться на них, стремятся отключить рассылки, чтобы больше не видеть их в почте или в телефоне. Базу данных (БД) для рассылки спама обычно покупают или получают бесплатно обманом, например, через доски объявлений. Также для этого используют парсеры — программы, которые автоматически собирают email-адреса с сайтов. Все эти способы неэтичны и незаконны, а сделанная по такой БД рассылка считается спамом.

По данным Mail, в 2024 г. ИИ-алгоритмы в почте заблокировали 30 млрд писем со спамом и фишингом, хотя еще в 2023 г. блокировалось 37,2 млрд писем. Со слов директора по безопасности «Моего офиса» Сергея Тридневко, в 2024 г. ИТ-компания выявила и заблокировала из 412 тыс. писем около 20% спам-сообщений.

Операторы связи также фиксируют снижение объема спама. В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что трафик спам-звонков падает год к году, но не стали оглашать статистику.

Представители в «МегаФоне» отметили, что в 2023 и 2024 г. число блокировок SMS-рассылок выросло в несколько раз по сравнению с прошлыми годами. Всего, по их данным, в 2024 г. было заблокировано более 800 млн SMS. Число звонков с подменой номеров также падает, указывает представитель оператора, в январе 2024 г, было заблокировано 36 млн таких звонков, а в декабре того же года показатель снизился до 6 млн.

По данным МТС, число блокировок звонков на их сети, наоборот, растет: в 2022 г. было заблокировано 1,8 млрд нежелательных звонков, в 2023 г. — 2,1 млрд, а в 2024 г. — 3,2 млрд. Говорит ли это только о более эффективной работе антиспам-фильтров или и о росте общего объема спама, в операторе не пояснили.

Рост издержек и смена ИТ-площадок

Опрошенные участники рынка связывают уменьшение спама с современными антиспам-решениями на основе ИИ и применением репутационных фильтров, блокирующих IP-адреса и домены с низким рейтингом. Однако спам-рассылки постепенно перетекают в мессенджеры, уточняют эксперты. Этот вариант выбирают и организаторы фишиновых атак.

Помимо этого, отмечается, что выросли издержки и для самих мошенников-спамеров из-за возросшего количества блокировок. По данным главы отдела исследований в ИИ-области дирекции разработки и развития цифровой платформы «Университета 2035» Ярослава Селиверстова, стоимость рассылки обычных сообщений по электронной почте находится на уровне $0,001 за штуку, рассылки SMS-сообщений от $0,01 за сообщение.

В свою очередь, на издержки мошенников, рассылающих фишинговые письма, влияет стоимость оборудования и программного обеспечения (ПО). Со слов Селиверстова, аренда специализированного ПО для рассылок может начинаться от $100 в месяц, а аренда серверов обойдется в $200–500 ежемесячно. Ранее эксперты оценивали стоимость аренды вредоносной программы для фишинга в $50 в месяц.

Из-за роста стоимости обычных кибератак, по словам сооснователя компании VRT Константина Ногачева, ряд спамеров переквалифицировались на организацию массовых рассылок в мессенджерах. «В мессенджерах спам сложнее отследить из-за использования шифрования, одно сообщение обойдется от нескольких копеек до нескольких рублей за сообщение», — подчеркнул он. По его данным, в 2024 г. до 40% фишинговых атак в России проводилось через Telegram.

Классификация спама

Для определения спама ИИ-разработчики применяют разнообразные методы и алгоритмы машинного обучения (ML). Одним из наиболее распространенных подходов является наивный байесовский классификатор. Он оценивает вероятность того, что сообщение относится к спаму, анализируя частоту появления конкретных слов или выражений в спаме и легитимных текстах. Кроме того, активно используются такие технологии, как искусственные нейронные сети и метод опорных векторов, которые обеспечивают более детальное изучение текстовых данных.

Современные ИТ-сервисы борьбы со спамом способны интегрироваться с электронной почтой, социальными сетями и другими ИТ-платформами. Это дает возможность предоставлять программистам API для удобного внедрения в различные ИТ-проекты. Это также дает возможность создавать индивидуальные фильтры и правила, адаптированные под нужды конкретных компаний. Например, предприятие может настроить ИТ-систему так, чтобы она автоматически блокировала сообщения с определенными словами или фразами, типичными для спама в их сфере деятельности.