«Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок новую услугу – корпоративную электронную почту на базе платформы отечественной разработки CommuniGate Pro. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

При смене игроков на рынке перед российским бизнесом встал вопрос организации защищенной деловой коммуникации. Компании из различных отраслей находятся в поиске удобного и надежного решения, которое закроет их потребности и не будет функционально проигрывать привычным продуктам.

Новый сервис от «Онланты» – это корпоративная электронная почта с защитой от спама и вирусов в облаке OnCloud на базе платформы российского разработчика CommuniGate Systems. CommuniGate Pro – современное решение для передачи электронной почты, которое обеспечивает безопасную интернет-коммуникацию. Оно входит в реестр отечественного ПО. CommuniGate Pro выбирают школы, университеты, государственный сектор, крупные корпорации и холдинги.

Доступ к почте осуществляется через веб-интерфейс, собственные клиенты для ПК и мобильные устройства. В рамках услуги доступна работа через сторонние почтовые клиенты – Outlook, Apple Mail, Thunderbird.

В электронной почте обеспечен высокий уровень защиты передаваемой информации за счет внедрения сквозного шифрования, которое осуществляется с помощью SSL-протокола. Он кодирует данные для их безопасной передачи между адресатами.

В дальнейшем «Онланта» планирует расширить линейку сервисов CommuniGate Pro и помимо почты предлагать заказчикам платформу с мессенджером, хранилищем и возможностью совместного редактирования.

Дмитрий Драголя, руководитель продуктовой группы компании «Онланта»: «Наша команда предлагает заказчикам удобный инструмент для корпоративных коммуникаций с привычным и полноценным функционалом электронной почты. Партнерство с компанией CommuniGate Systems, экспертиза и круглосуточная поддержка со стороны специалистов «Онланты» позволяет предоставить нашим клиентам решение, которое отвечает высоким стандартам доступности и удобства работы, закрывает все потребности бизнеса по части безопасной деловой коммуникации».

Владимир Бургов, генеральный директор компании CommuniGate Systems: «Мы рады приветствовать компанию “Онланта” среди наших партнеров и заинтересованы в долгосрочном развитии деловых отношений. Высокие компетенции сотрудников «Онланты» в сочетании с работой команды CommuniGate Systems удовлетворят запросы самых требовательных заказчиков. Уверен, наше сотрудничество позволит успешно наращивать пул реализованных проектов и предоставлять лучший сервис».

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CommuniGate Systems – российская группа ИТ-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи России (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296).

CommuniGate Systems основана в 1991 г. На данный момент решения компании используют 150 млн пользователей в более чем 18 тыс. организациях по всему миру. Среди заказчиков в России – федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер.

Компания «Онланта» входит в группу «Ланит» и специализируется на ИТ-аутсорсинге. Предоставляет полный комплекс услуг по поддержке ИТ-инфраструктуры всех уровней: услуги дата-центра, управление ИТ-инфраструктурой и приложениями, услуги в области информационной безопасности, аренду и поддержку бизнес-приложений, а также облачный сервис OnCloud.ru. Клиентами «Онланты» являются более 100 компаний: госучреждения, кредитно-финансовые организации, предприятия ТЭК, телекоммуникаций и связи, транспорта, торговли, сферы услуг и др. Главный офис компании расположен в Москве, офисы также открыты в Краснодаре, Пензе, Твери и Барнауле. Штат компании насчитывает более 300 человек. Для оказания услуг «Онланта» располагает надежной партнерской сетью во всех 83 регионах России.

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тысю человек.