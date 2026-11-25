Индексная книга (каталог) CNews*
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Apple Mail
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 17
Apple Mail и организации, системы, технологии, персоны:
|Яфизов Рамиль 9 1
|Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
|Драголя Дмитрий 2 1
|Finisterre Kevin - Финистер Кевин 1 1
|Ferris Tom - Феррис Том 9 1
|Бургов Владимир 16 1
|Ефимов Петр 39 1
|Бодунов Олег 3 1
|heise online - heise security 122 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
|Bloomberg 1672 1
|Ведомости 1580 1
|Strategy Analytics 285 1
|TAdviser 100 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8714 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4348 1
|LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 206 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488666, в очереди разбора - 720639.
Создано именных указателей - 204982.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488666, в очереди разбора - 720639.
Создано именных указателей - 204982.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.