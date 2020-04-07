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DataLine запустила новый почтовый сервис для бизнеса

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataLine представила новый почтовый сервис для бизнеса на базе CommuniGate Pro. Почтовый сервис DataLine позволит развернуть корпоративную почту на вашем домене за 4 часа. Пользователи сервиса смогут работать не только с почтой, но и создавать события в календарях, бронировать переговорные, отслеживать статус своих задач, общаться с коллегами в мессенджере, сохранять корпоративные документы в общем файловом хранилище.

Подключиться к почте можно будет через различные почтовые клиенты (MS Outlook, Apple Mail, Thunderbird и прочее), а также веб-интерфейс. В базовый пакет сервиса включена анти-SPAM и антивирусная защита.

Новый сервис поможет компаниям, которым необходимо использовать в своей работе только отечественное ПО. Платформа CommuniGate Pro не уступает по своей функциональности зарубежным сервисам, но при этом входит в Единый реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК.

Специалисты DataLine помогут оперативно мигрировать данные с зарубежных решений и сервисов — Microsoft Exchange, Office 365, Gmail for Business.

В рамках сервиса DataLine берет на себя администрирование и мониторинг всех его компонентов, резервное копирование почтовых ящиков, отчеты по использованию ресурсов почтовой организации.

Детальный SLA гарантирует круглосуточную техническую поддержку, время реагирования на инцидент в течение 15 минут и восстановление удаленных сообщений из бэкапа не более, чем за 4 часа.

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