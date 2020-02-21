Apple готовится «амнистировать» для iOS приложения конкурентов

Apple может добавить в iOS 14 функцию выбора программ по умолчанию. Такой возможности пользователи iPhone и iPad были лишены с 2008 г., в отличие от владельцев Android-гаджетов – они могли устанавливать любые приложения по умолчанию с ранних версий этой ОС.

Конец монополии

Компания Apple может разрешить пользователям менять установленные по умолчанию приложения на iPhone и iPad, включая браузер и клиент электронной почты. Такая возможность отсутствовала в ее мобильной ОС практически с самого момента ее появления, тогда как владельцам Android она была доступна годами.

Как пишет портал Bloomberg, Apple рассматривает возможность полного снятия этого ограничения – она может избавиться от него в следующей версии своей системы, iOS 14. Анонс прошивки должен состояться летом 2020 г. на конференции WWDC 2020, а выйдет она вместе с новыми смартфонами iPhone в начале осени 2020 г.

Многолетний запрет

Владельцы устройств на базе iOS были лишены возможности выбора приложений по умолчанию с 2008 г., когда Apple впервые запустила фирменный магазин приложений App Store. Сама iOS, изначально носившая название iPhone OS, вышла в 2007 г. и до релиза App Store в принципе не поддерживала установку стороннего ПО.

Из iOS может исчезнуть еще одно ее отличие от Android

Apple не запрещает скачивать приложения из App Store и пользоваться ими, даже если это аналоги ее собственных программ. В настоящее время, по подсчетам Bloomberg, iOS-устройства содержат 38 предустановленных приложений Apple, включая клиент электронной почты Apple Mail и браузер Safari.

Пользователь может установить на свой iPhone Google Chrome или Firefox, и они будут исправно работать, но, если в мессенджере ему пришлют ссылку, и он попытается открыть ее, то система автоматически запустит Safari. То же относится и к электронной почте – при клике на почтовый адрес откроется исключительно Apple Mail, а не другой присутствующий на устройстве клиент – Outlook, Gmail и т. д.

Определенные запреты касаются и голосового помощника Siri, которые мешают развиваться сторонним музыкальным сервисам. Пользователь может вручную менять треки в любом подобном приложении, но если он попросит Siri найти новую композицию или составить новую подборку, то запрос будет передан в Apple Music – приложение, установленное по умолчанию.

Почему Apple меняет политику

На момент публикации материала не было достоверно известно, что именно побудило Apple изменить своей отношение к собственному правилу 12-летней давности. По информации Bloomberg, на это ограничение неоднократно указывали власти различных стран: к примеру, в 2019 г. внимание на нем заострили члены палаты представителей Конгресса США

Американские законодатели в ходе обсуждения политики Apple по вопросу приложений по умолчанию пришли к выводу, что подобное решение компании может нарушать антимонопольные ограничения. По их оценке, ограничения могут оказывать негативное влияние на развитие других компаний и сервисов.

Сторонние разработчики, недовольные сложившейся ситуацией, постепенно начинают жаловаться на Apple. Так, в начале 2019 г. против нее выступил сервис Spotify – он обратился в Евросоюз с антимонопольной жалобой на нее.

В тексте жалобы было сказано, что Apple блокирует Spotify доступ к ее продуктам и делает невозможным работу сервиса на смарт-колонке HomePod. В марте 2019 г. Apple опубликовала официальный ответ на претензии Spotify. В нем сказано, что этот сервис хочет использовать преимущества магазина App Store и не платить за них.

Тем не менее, по информации Bloomberg, Apple все же рассматривает возможность смягчения или даже полного снятия ограничений на подключение сторонних приложений к HomePod. Названия программ и сервисов, которых, возможно, ждет «амнистия», пока не раскрываются.

Запреты Apple негативно влияют на продажи ее устройств

Снятие запрета на установку сторонних приложений по умолчанию и доступа сервисов к ее продуктам может в итоге сыграть компании на руку. В первую очередь это может коснуться упомянутой колонки HomePod, которая в настоящее время не пользуется высоким спросом, в том числе и на рынке США. За счет целого ряда ограничений динамик уступает по числу и разнообразию возможностей своим основным конкурентам, в том числе Amazon Echo. Это привело к тому, что HomePod удерживает менее 5% мирового рынка смарт-колонок, согласно статистики Strategy Analytics.