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Бодунов Олег



22.04.2025 «Информзащита» отмечена наградами за вклад в кибербезопасность Москвы 1
17.04.2018 «Информзащита» сообщила о 21% росте выручки по итогам 2017 года 1
21.03.2018 «Информзащита» стала лучшим бизнес-партнером «Аладдин Р.Д.» по итогам 2017 года 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бодунов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Информзащита 784 2
Код Безопасности 642 1
Yandex - Яндекс 7616 1
InfoWatch - Инфовотч 1035 1
Check Point Software Technologies 768 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 468 1
Arbor Networks 58 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Ингосстрах СПАО 427 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 32 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4315 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 281 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 657 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3479 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10888 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2210 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2225 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 132 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2317 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1285 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5240 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13582 1
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 18 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4630 1
Apple Mail 16 1
Ефимов Петр 39 1
Сабанов Алексей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1317 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6334 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2544 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2157 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7105 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7958 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2787 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5547 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 1
TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
TAdviser 100 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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