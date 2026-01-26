Разделы

Apple macOS FileVault система шифрования диска


СОБЫТИЯ

26.01.2026 Microsoft сдала ФБР ключи шифрования для взлома защищенного ноутбука 1
18.02.2022 «Идеальное» средство безопасности Apple низвержено. Легальный инструмент подберет пароль к Mac за 10 часов 1
06.10.2020 Какие данные злоумышленник может получить из украденных гаджетов? 1
06.10.2020 Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома 1
13.09.2018 Найден способ взломать любые современные компьютеры (кроме пары-тройки Mac) 1
01.02.2016 Обновленная утилита Paragon Camptune X получила новый интерфейс и поддержку System Integrity Protection 1
12.01.2015 В компьютерах Apple обнаружена уязвимость нового типа 1
25.11.2014 Google выпустил бесплатный антивирус для Mac 1
20.08.2014 Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее 1
25.09.2013 Новый DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвращает утечки данных с компьютеров Mac 1
02.03.2012 Google выпустил открытое ПО для шифрования данных в Mac OS 1
28.02.2011 Apple показала новую ОС изнутри 1
25.02.2011 Apple выпустила предварительную версию Mac OS X Lion для разработчиков 1
09.06.2008 Whole Disk Encryption от PGP шифрует данные под Mac OS X 1
20.04.2004 Apple представил новую линейку ноутбуков и обновил старую 1
25.06.2003 Apple вкладывает новое значение в слово "Panther" 1

Apple Inc 12709 15
Microsoft Corporation 25301 4
Google LLC 12313 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3143 2
X Corp - Twitter 2913 2
Intel Corporation 12568 2
Passware 3 1
Cisco Systems 5230 1
Meta Platforms - Facebook 4544 1
GitHub 982 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Red Hat 1346 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
F-Secure 211 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 1
Nvidia Corp 3761 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5295 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4386 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 3
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 309 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 2
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 130 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7695 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 584 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2190 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2263 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 2
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 127 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 2
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 240 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 1
AT Attachment - ATA, ATAPI - PATA - Parallel ATA - Ultra ATA - UDMA - Ultra DMA - Ultra Direct Memory Access 149 1
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 235 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 205 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3056 14
Microsoft Windows 16402 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 9
Apple macOS 2272 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 6
Apple MacBook Pro 536 4
Apple iPad 3943 4
Apple iMac - Серия моноблоков 463 4
Microsoft Windows BitLocker 939 3
Apple AirDrop 38 3
Apple iPhoto 54 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 2
Google Android 14768 2
Apple iOS 8298 2
Microsoft Windows 7 1995 2
Apple - App Store 3017 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1548 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 2
Apple Mac mini - неттоп 196 2
Apple iPod Touch 747 2
Apple Mac App Store 88 2
Apple iTunes Store 1115 2
checkm8 - эксплойт 5 2
Flickr - Фотохостинг 256 1
Apple iPhone 13 179 1
Apple iMovie 70 1
Apple macOS Snow Leopard 149 1
Apple AirPort Extreme Base Station - Apple AirPort Express - Wi-Fi-роутер 46 1
Apple iLife 72 1
Apple iBook - ноутбук 71 1
HPE Integrity - серия серверов 136 1
Apple PowerBook 99 1
Apple PowerPC 54 1
Microsoft Office 2013 63 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
AMD Mobility Radeon 232 1
AMD Radeon 289 1
Apple - macOS Time Machine 76 1
Apple iLife GarageBand 58 1
Сидорин Иван 1 1
Segerdahl Olle - Сегердаль Олле 1 1
Trammell Hudson - Траммель Хадсон 5 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Оганесян Ашот 139 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 2
Россия - РФ - Российская федерация 157910 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18321 1
Бельгия - Королевство 1172 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
ZDnet 662 2
9to5Mac 70 1
Reddit 362 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
MacRumors 144 1
AppleInsider 398 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
