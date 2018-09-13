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Segerdahl Olle Сегердаль Олле

СОБЫТИЯ


13.09.2018 Найден способ взломать любые современные компьютеры (кроме пары-тройки Mac) 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Segerdahl Olle и организации, системы, технологии, персоны:

F-Secure 216 2
Turla - Хакерская группировка 23 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 198 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
Кибербезопасность - Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence - Проактивная защита - Превентивная защита 58 1
Microsoft Windows 16882 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Apple Secure Enclave 13 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Apple iMac - Серия моноблоков 468 1
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 18 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 1
Apple macOS FileVault - система шифрования диска 16 1
Apple MacBook Pro 559 1
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 17 1
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 23 1
F-Secure DeepGuard 8 1
F-Secure Client Security 3 1
F-Secure BlackLight 6 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Nokia Symbian OS 1411 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 1
Gaffney Tom - Гаффни Том 2 1
Sintonen Harry - Синтонен Гарри 4 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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