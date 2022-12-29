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В России в кратчайшие сроки импортозаместят сверхпопулярный продукт Microsoft. И это не Windows

К концу 2023 г. в России появится отечественный аналог Outlook – третьего по популярности в мире почтового клиента. Проект носит название «Почта 2.0» и разрабатывается силами «Росатома», «Ай-теко» и «Мой офис». Разработка обещает быть сверхбыстрой – бета-версия продукта будет готова к началу лета 2023.

Российский Outlook

В России в обозримом будущем появится отечественный заменитель сервиса Outlook – всемирно известного и третьего по популярности на планете почтового клиента за авторством Microsoft. Как пишут «Ведомости», за разработку его российского аналога возьмется компания ООО «Новые облачные технологии», известная под брендом «Мой офис» – создатель одноименного пакета офисных программ на замену Microsoft Office.

Проект под названием «Почта 2.0», по информации издания, будет готов к концу 2023 г. Иначе говоря, на его разработку потребуется всего год. Возможно, столь небольшие сроки продиктованы наличием у «Мой офис» корпоративного почтового сервиса Mailion. Как сообщал CNews, он был запущен в ноябре 2021 г.

Разработка проекта «Почта 2.0» – это часть дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение». Она рассчитана на период до 2030 г. и утверждена Правительством России в декабре 2022 г.

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При наличии опыта создать отечественную версию Oultook за год более чем реально

В разработке проекта также примут участие госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Ай-теко», но на момент публикации материала не было известно, как между всеми участниками будут распределены обязанности по разработке. Бюджет проекта – 1,1 млрд руб., источник средств не установлен.

Согласно нынешнему плану Правительства России, разработка клиента действительно будет идти очень быстрыми темпами. К марту 2023 г. должна быть полностью готова его техническая архитектура, а к июню 2023 г. сервис уже должен быть запущен, хотя и в тестовом режиме. Испытания пройдут с июня по сентябрь 2023 г. Затем до конца 2023 г. клиент должен быть выпущен в стабильной версии, в комплекте с грамотной технической поддержкой.

Что предложит отечественный заменитель

По информации издания, проект «Почта 2.0» будет рассчитан на повышенную нагрузку со стороны пользователей. Система будет поддерживать свыше 400 тыс. почтовых ящиков и сможет обеспечить стабильную работу при отправке каждым пользователем в среднем по 50 писем в день при среднем их объеме в 500 КБ.

Будущий клиент научится работать с адресной книгой. В ней будет доступен не только список контактов, но и поиск нужного адресата по различным атрибутам.

Клиент, вероятнее всего, будет кросслплатформенным, так как упоминается наличие его мобильной версии. Для каких именно ОС будет создана «Почта 2.0», к моменту выхода материала известно не было.

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В «Мой офис» сообщили CNews, что компания принимала непосредственное участие в разработке дорожной карты, в рамках которой и будет создан клиент «Почта 2.0». «Мы принимали участие в формировании дорожной карты “Новое общесистемное ПО” в части возможных доработок наших продуктов под возникающие запросы заказчиков. По нашей информации, механизм реализации дорожных карт еще обсуждается», – сообщили CNews представители «Мой офис».

Только этого мало

Озвученное пока тянет лишь на базовые возможности любого современного email-клиента. Чем именно «Почта 2.0» будет выгодно отличаться от того же Outlook, помимо того, что это российская разработка, станет понятно лишь ближе к релизу или после него.

Конкурировать «Почте 2.0» придется далеко не только с Outlook, Gmail и Apple Mail. Существуют и другие почтовые клиенты, менее популярные, но все же востребованные. Например, это бесплатный Mozilla Thunderbird и платный The Bat, которые, как и Outlook, развивается с незапамятных времен – Thunderbird с июля 2003 г., The Bat с марта 1997 г. Так, The Bat – это полноценная «машина» для работы с электронной корреспонденцией, но с большим недостатком – The Bat существует исключительно в версии под Windows, другие ОС не поддерживаются. Thunderbird есть Windows, macOS и Linux.

Немало в России и отечественных email-клиентов. Свои мобильные приложения есть, к примеру, у «Яндекса» и холдинга VK (ранее Mail.ru Group).

Третий по популярности в мире

Outlook – это один из старейших клиентов электронной почты. Microsoft выпустила его в январе 1997 г. и с тех пор регулярно обновляет и совершенствует его. Проект существует в виде веб-сервиса, а также программ под настольные и мобильные ОС.

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Microsoft сделала все, чтобы Outlook был известен и популярен во всем мире

Усилия Microsoft не проходят даром – Outlook является третьим по популярности клиентом электронной почты в мире. Согласно статистике портала Oberlo, в октябре 2022 г. он находился на третьем месте с долей 4,33% после фирменных клиентов Apple (57,72%) и Google (29,43%). Их популярность обеспечена широчайшим распространением устройств на базе iOS и Android, с которыми эти клиенты поставляются в комплекте. У Microsoft с октября 2017 г. нет своей мобильной платформы.

Евгений Черкесов

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