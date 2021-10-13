Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Почта Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 289, упоминаний - 817
Почта Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Масленникова Анастасия 35 25
|Арлазаров Владимир 118 14
|Никифоров Николай 1126 11
|Руденко Дмитрий 25 10
|Беров Иван 40 9
|Шилов Сергей 61 7
|Чиков Сергей 17 6
|Павлунин Станислав 13 5
|Страшнов Дмитрий 109 5
|Тулубьев Павел 10 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Емельянов Святослав 5 5
|Шурыгин Андрей 5 5
|Нечаев Андрей 21 5
|Ханин Александр 42 5
|Акимов Максим 167 4
|Бабаджанян Григорий 8 4
|Сыкулев Андрей 57 4
|Нечаев Владимир 10 4
|Комлев Владимир 29 4
|Нащекин Алексей 111 4
|Бычков Александр 39 4
|Свириденко Кирилл 37 4
|Сотин Денис 102 3
|Салахутдинов Владимир 9 3
|Подгузов Николай 27 3
|Путин Владимир 1820 3
|Бондаренко Михаил 52 3
|Набиуллина Эльвира 56 3
|Ядройцев Артём 5 3
|Козырев Алексей 270 3
|Мохначева Елена 7 3
|Саушкин Олег 25 3
|Смирнова Оксана 10 3
|Носков Константин 201 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Карпов Иван 41 3
|Февралева Ольга 10 3
|Стоклицкая Анна 24 3
|Путятинский Сергей 53 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755086, в очереди разбора - 658776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755086, в очереди разбора - 658776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru