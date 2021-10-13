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Почта Банк


13.10.2021 «Почта банк» запустил сервис переводов между счетами клиента в разных банках через СБП 5
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 2
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 2
24.08.2021 В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов 1
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
13.08.2021 «Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
13.07.2021 Почта Банк запустил платформу для привлечения продаж в интернете 3
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
16.06.2021 Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса 1
08.06.2021 В мобильном приложении «Почта банка» заработали push-уведомления в формате chat heads 3
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay 1
25.03.2021 Сбербанк по приказу искусственного интеллекта оставляет россиян без банкоматов 1
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта 1
12.03.2021 «Почта банк» запустил голосовые сообщения в чате мобильного приложения 3
04.03.2021 Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО 1
03.03.2021 «Почта банк» запустил оплату товаров и услуг по QR-коду через СБП 3
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 «Почта банк» запустил эквайринг платежных карт JCB 5
25.11.2020 Технология резидента «Сколково» поможет клиентам ВТБ получать повышенный кешбэк от производителей 2
23.11.2020 Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay 1
18.11.2020 Почта Банк встречает клиентов в отделении по имени 3
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
27.10.2020 Почта Банк начал выпускать карты UnionPay 4
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
23.10.2020 «Умные бейджи» увеличили продажи в Почта Банке на 20% 4
22.10.2020 Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России» 4
21.10.2020 «Почта России» выделит финтех в отдельное направление бизнеса 1

Публикаций - 289, упоминаний - 817

Почта Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 18
VisionLabs - ВижнЛабс 101 12
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 11
3726 10
Samsung Electronics 5627 9
Microsoft Corporation 10997 9
РТЛабс 145 8
Google LLC 7124 8
Oracle Corporation 3331 7
IBM 3524 7
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 7
Yandex - Яндекс 4098 6
Cinimex - Синимекс 160 6
СКБ Контур 416 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
SAS Institute 596 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Altuera - Альтуэра 13 4
Facebook 3764 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 4
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
SAP SE 3207 4
Инфосистемы Джет 675 4
Telegram Group 702 3
Ланит ГК 1154 3
Genesys 144 3
Red Hat 664 3
АФК Система ПАО 990 3
Крок 1219 3
Huawei 2723 3
Alibaba Group 298 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 82
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 56
Альфа-Банк 1122 50
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 49
Почта России ПАО 1570 35
Газпромбанк - ГПБ 692 32
Совкомбанк ПАО 147 25
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 22
РСХБ - Россельхозбанк 183 21
ПСБ - Промсвязьбанк 613 21
ВТБ24 583 19
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 15
МКБ - Московский кредитный банк 268 15
АльфаСтрахование СГ 207 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 14
Visa International 1343 12
Ак Барс Банк 173 12
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 12
СКБ-банк 86 12
НСПК - Национальная система платежных карт 257 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
МТС банк 254 9
Аэрофлот 492 8
Открытие ФК 538 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 8
Qiwi 783 8
Ренессанс Страхование 51 8
Уралсиб Банк 389 7
Ренессанс кредит Банк 143 7
Банк Санкт-Петербург 120 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 6
Восточный Банк 108 6
ЦИАН - CIAN 39 5
Русский стандарт Банк 302 5
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 5
Локо-Банк 31 5
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
X5 Group 599 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 41
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Правительство РФ 2198 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Руссофт - Russoft 250 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 18
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 13
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 12
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 10
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
ИТ-аутсорсинг 669 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
Big Data - Большие данные 1136 6
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Google Android 10750 37
Apple iOS 5741 25
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 24
ВТБ Мультикарта 147 18
Почта Банк Онлайн 18 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
Microsoft Windows 10 6602 13
Linux OS 4236 13
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 13
Intel x86 - Архитектура процессора 990 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 12
Apple macOS 921 11
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
VisionLabs Luna Platform - СКУД 43 9
Купибилет - Kupibilet 13 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 6
Samsung Pay 238 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 5
Apple Pay 385 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
Apple - App Store 2198 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
Java - Язык программирования 1166 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
Smart Engines GreenOCR 17 4
IBM Integration Bus 16 4
FlexSoft - FXL Платформа 28 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
Apple Face ID 118 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 3
Samsung Knox 82 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
Масленникова Анастасия 35 25
Арлазаров Владимир 118 14
Никифоров Николай 1126 11
Руденко Дмитрий 25 10
Беров Иван 40 9
Шилов Сергей 61 7
Чиков Сергей 17 6
Павлунин Станислав 13 5
Страшнов Дмитрий 109 5
Тулубьев Павел 10 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Емельянов Святослав 5 5
Шурыгин Андрей 5 5
Нечаев Андрей 21 5
Ханин Александр 42 5
Акимов Максим 167 4
Бабаджанян Григорий 8 4
Сыкулев Андрей 57 4
Нечаев Владимир 10 4
Комлев Владимир 29 4
Нащекин Алексей 111 4
Бычков Александр 39 4
Свириденко Кирилл 37 4
Сотин Денис 102 3
Салахутдинов Владимир 9 3
Подгузов Николай 27 3
Путин Владимир 1820 3
Бондаренко Михаил 52 3
Набиуллина Эльвира 56 3
Ядройцев Артём 5 3
Козырев Алексей 270 3
Мохначева Елена 7 3
Саушкин Олег 25 3
Смирнова Оксана 10 3
Носков Константин 201 3
Осеевский Михаил 221 3
Карпов Иван 41 3
Февралева Ольга 10 3
Стоклицкая Анна 24 3
Путятинский Сергей 53 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 17
Казахстан - Республика 2618 12
Германия - Федеративная Республика 3606 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Украина 3344 6
Франция - Французская Республика 2109 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Европа 3725 5
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 3
Ближний Восток 1466 3
Россия - Иркутская область 536 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Севастополь 419 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Грузия 687 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Красноярск 843 3
Япония 2752 3
Россия - Калининград 659 3
Россия - Воронеж 684 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 3
Россия - Самарская область 557 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - Магадан 134 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 2
Русский язык 966 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Инсорсинг - Инхаус 20 2
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
Бизнес-акселератор 31 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Образование в России 328 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
Ведомости 259 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Thomson Reuters - Рейтер 1708 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
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