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В «Почта банк онлайн» теперь можно получать электронные заказные письма

Теперь клиенты «Почта банка» могут получать не бумажные, а электронные заказные письма и уведомления от различных госструктур – ФНС, Федеральной службы судебных приставов, МВД, ГИБДД и пр. Это поможет оперативно узнавать о задолженностях и штрафах и своевременно оплачивать их в приложении банка.

Сервис электронных заказных писем интегрирован с приложением «Госуслуги», через который и происходит авторизация. Для подключения услуги нужно в приложении зайти в чат-комнату «Заказные письма» и нажать «Авторизоваться и подключиться». После прохождения авторизации на сайте «Госуслуг» сервис будет подключен автоматически, а входящие уведомления можно будет прочитать в чат-комнате мобильного приложения.

Новая функциональность уже реализована в мобильном приложении «Почта банка» на ОС Android, а в ближайшее время станет доступен и на iOS.

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В мобильном приложении «Почта банка» доступно более 30 тыс. услуг и сервисов, в том числе оплата всех видов коммунальных услуг, налогов и штрафов, мобильной связи, телефона и интернета без комиссии. Здесь же можно в два клика перевести средства, открыть вклад, карту, перевести пенсию и получить практически любую услугу банка.

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