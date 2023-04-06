«Почта банк» запустил новую систему управления продажами в розничной сети

«Почта банк» внедрил новую автоматизированную систему управления продажами в розничной сети. Она позволяет в режиме онлайн контролировать масштабную сеть отделений по всей стране – около 30 тыс. точек обслуживания, многие из которых находятся в небольших и удаленных населенных пунктах. С помощью новой системы банк рассчитывает повысить эффективность работы отделений, оптимизировать нагрузку территориальных руководителей и нарастить продажи.

В новой системе управления территориальные руководители получили целый набор цифровых сервисов и функций для управления и контроля за сотрудниками в точках обслуживания, в том числе сильно удаленных от них. Она охватывает более 4 тыс. сотрудников фронт-линии банка, а также свыше 68 тыс. агентов из числа сотрудников почтовых отделений, которые также оказывают финансовые услуги на почте.

Набор инструментов личного кабинета позволяет руководителю всегда держать руку на пульсе: отслеживать ключевые показатели каждого отделения и сотрудника, контролировать отстающие зоны по продажам и зоны роста, с помощью CRM ставить персональные задачи и контролировать их выполнение, формировать отчеты по различным критериям, проводить онлайн-встречи и тренинги и использовать другие инструменты.

Одна из главных «фишек» новой системы – электронные чек-листы для проведения аудита точек обслуживания и работающих на них сотрудников. Они покажут, как обучен сотрудник, соответствует ли его работа стандартам качества, выполняется ли план продаж, какие у него есть зоны роста. По каждому сотруднику на динамичных графиках отражена информация по ключевым показателям мотивации. Территориальному руководителю необходимо вовремя отследить западающую зону и провести «работу над ошибками».

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«Наша региональная сеть – самая масштабная стране и географически распределенная. А наша модель работы уникальна: многие точки обслуживания расположены за сотни километров от территориальных руководителей, и в них работает лишь один сотрудник. Поэтому нам просто необходимы инструменты онлайн-контроля и управления командой на расстоянии. Новая система настроена так, что каждый руководитель может настроить все функции под себя и гибко использовать. Причем это двусторонний инструмент, который одинаково полезен и эффективен как для руководителя, так и сотрудников: экономит их время и повышает производительность», – отметил руководитель управления повышения эффективности продаж «Почта банка» Денис Лопатин.

Новый личный кабинет сотрудника создан на базе внутреннего корпоративного портала банка и интегрирован со всеми его опциями, а также адаптирован для работы со смартфона. Даже находясь в пути, дома или в любом другом месте вне офиса, руководитель может отслеживать работу своих сотрудников и увеличивать эффективность работы своей команды.