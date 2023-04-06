Разделы

ИТ в банках
|

«Почта банк» запустил новую систему управления продажами в розничной сети

«Почта банк» внедрил новую автоматизированную систему управления продажами в розничной сети. Она позволяет в режиме онлайн контролировать масштабную сеть отделений по всей стране – около 30 тыс. точек обслуживания, многие из которых находятся в небольших и удаленных населенных пунктах. С помощью новой системы банк рассчитывает повысить эффективность работы отделений, оптимизировать нагрузку территориальных руководителей и нарастить продажи.

В новой системе управления территориальные руководители получили целый набор цифровых сервисов и функций для управления и контроля за сотрудниками в точках обслуживания, в том числе сильно удаленных от них. Она охватывает более 4 тыс. сотрудников фронт-линии банка, а также свыше 68 тыс. агентов из числа сотрудников почтовых отделений, которые также оказывают финансовые услуги на почте.

Набор инструментов личного кабинета позволяет руководителю всегда держать руку на пульсе: отслеживать ключевые показатели каждого отделения и сотрудника, контролировать отстающие зоны по продажам и зоны роста, с помощью CRM ставить персональные задачи и контролировать их выполнение, формировать отчеты по различным критериям, проводить онлайн-встречи и тренинги и использовать другие инструменты.

Одна из главных «фишек» новой системы – электронные чек-листы для проведения аудита точек обслуживания и работающих на них сотрудников. Они покажут, как обучен сотрудник, соответствует ли его работа стандартам качества, выполняется ли план продаж, какие у него есть зоны роста. По каждому сотруднику на динамичных графиках отражена информация по ключевым показателям мотивации. Территориальному руководителю необходимо вовремя отследить западающую зону и провести «работу над ошибками».

Как выглядит импортозамещение для бесперебойного энергоснабжения
Техника

«Наша региональная сеть – самая масштабная стране и географически распределенная. А наша модель работы уникальна: многие точки обслуживания расположены за сотни километров от территориальных руководителей, и в них работает лишь один сотрудник. Поэтому нам просто необходимы инструменты онлайн-контроля и управления командой на расстоянии. Новая система настроена так, что каждый руководитель может настроить все функции под себя и гибко использовать. Причем это двусторонний инструмент, который одинаково полезен и эффективен как для руководителя, так и сотрудников: экономит их время и повышает производительность», – отметил руководитель управления повышения эффективности продаж «Почта банка» Денис Лопатин.

Новый личный кабинет сотрудника создан на базе внутреннего корпоративного портала банка и интегрирован со всеми его опциями, а также адаптирован для работы со смартфона. Даже находясь в пути, дома или в любом другом месте вне офиса, руководитель может отслеживать работу своих сотрудников и увеличивать эффективность работы своей команды.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

«Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками

ВТБ удалось сэкономить 150 миллионов на внезапно подорожавшем ПО Microsoft

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще