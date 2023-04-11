Число переводов через Систему быстрых платежей выросло на 86%

Количество переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) в «Почта банке» в I квартале 2023 г. выросло на 86% по сравнению с I кварталом 2022 г. Общая сумма переводов также увеличилась за год на 81%, а средний чек снизился на 3%. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Переводом денежных средств через СБП активнее всего пользуются жители Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей. Чаще всего переводы по мобильному номеру совершают клиенты в возрасте 31-40 лет – на них приходится 25% от всех переводов через СБП. 70% всех пользователей сервиса - женщины.

Сегодня клиенты «Почта банка» могут использовать весь потенциал СБП: переводить средства как физическим, так и юридическим лицам, в том числе для оплаты покупок, а также на свои счета в других банках. При переводах до 100 тыс. рублей в месяц комиссия не взимается. Также в этом году «Почта банк» планирует запустить трансграничные переводы через СБП. В первую очередь клиентам «Почта банка» станут доступны переводы в страны СНГ, которые будут подключены в системе. Перечень направлений будет расширяться по мере их появления на стороне СБП.

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«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный в 2016 г. Банк развивает региональную сеть на базе отделений «Почты России», которая насчитывает около 30 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России. В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником «Почты России». «Почта банк» работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств.