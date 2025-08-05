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Перед присоединением к ВТБ «Почта Банк» сменил куратора ИТ

Как стало известно CNews, в «Почта Банке» сменился вице-президент по ИТ. Вместо Ивана Карпова им стал Александр Хабиб, ранее занимавший пост замдиректора департамента ИТ в РНКБ. И РНКБ и «Почта Банка» сейчас находятся в процессе интеграции с ВТБ.

Смена главного ИТ-шника в «Почта Банке»

Вице-президент по ИТ «Почта Банка» Иван Карпов покинул свою должность. Его должность занял Александр Хабиб, ранее работавший замруководителя департамента ИТ в РНКБ («Российский национальный коммерческий банк»). Об этом CNews рассказали двое собеседников на банковском рынке.

В группе ВТБ, куда входят РНКБ и «Почта Банк», перенаправила запрос CNews по данной теме в «Почта Банк». Там не ответили на запрос издания.

Краткая история РНКБ и «Почта Банка»

РНКБ был создан в 1991 г. В 2014 г. он стал первым российским банком, начавшим работу в Республике Крым и городе Севастополь после их воссоединения с Россией. Впоследствии РНКБ стал федеральной собственностью. В 2024 г. было принято решение о присоединении РНКБ к ВТБ.

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Вице-президентом по ИТ в «Почта Банке» вместо Ивана Карпова стал Александр Хабиб, до этого работавший замдиректора департамента ИТ в РНКБ

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе принадлежавшего ВТБ «Лето-банка». «Почта Банк» стал совместным предприятием ВТБ и «Почта России», и стал открывать свои отделениях в отделениях связи.

Первоначально ВТБ владел 50% плюс одной акцией «Почта Банк», «Почта России» - 50% минус одна акция. Затем ВТБ продал две акции «Почта Банка» его тогдашнему гендиректору Дмитрию Руденко, перестав таким образом быть формальным контролирующим акционером «Почта Банка».

В 2021 г. ВТБ вернул себе контроль над «Почта Банком». Но в 2022 г. ВТБ вновь продал две акции «Почта Банка» его новому гендиректору - Александру Пахомову.

Чем занимался Иван Карпов в «Почта Банке»

Иван Карпов стал вице-президентом РНКБ по ИТ в 2022 г. Как рассказывал Карпов в интервью изданию Tadviser, главной задачей перед ним был аудит ИТ-инфраструктуры банка, оборудования, информационных систем, анализ бизнес-процессов и процесса разработки. При этом горизонт планирования на тот момент не превышал три-шесть месяцев.

Объединение «Почта Банка» с ВТБ

В 2024 г. ВТБ заявил о намерение консолидировать «Почта Банк». Как объяснял первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянев, «Почта Банк» имеет неполную линейку продуктов (например, он не выдает ипотеку), не в состоянии финансировать программу лояльности в таком объеме, как это делает ВТБ, а также не в состоянии иметь такие же ИТ-бюджеты под рекламу и маркетинг.

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Сумма сделки по выкупу ВТБ доли «Почты России» в «Почта Банке» составила 36 млрд руб. Весь «Почта Банк» был оценен в 72 млрд руб.

Сейчас и РНКБ, и «Почта Банк» находятся в процессе объединения с ВТБ. Переход клиентов и отделений РНКБ в ВТБ должен быть завершен до конца 2025 г., «Почта Банка» - к маю 2026 г.

Игорь Королев

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