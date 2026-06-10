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Руденко Дмитрий

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора 1
05.08.2025 Перед присоединением к ВТБ «Почта Банк» сменил куратора ИТ 1
15.04.2025 ВТБ выходит из логистического партнерства с «Почтой России» 1
10.12.2024 ВТБ купил долю «Почты России» в «Почта Банке» 1
08.10.2024 «Почта Банк» продадут за 36 миллиардов 1
07.10.2024 «Мегамаркет»: сколько стоит обставить кухню техникой в 2024 году 1
05.07.2024 У «Почты России» отбирают «Почта Банк»: у него недостаточные ИТ-бюджеты 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
22.04.2021 Accenture и SAP разработают совместное решение на базе ИИ и облачных технологий 1
07.07.2020 Accenture в лидерах квадранта Gartner по предоставлению услуг на платформе SAP S/4HANA 1
25.03.2020 Accenture и SAP запустили решение для нефтегазовой отрасли на базе SAP S/4HANA Cloud 2
04.12.2019 Accenture и SAP развивают облачное решение для энергетики 2
17.07.2019 Решение Accenture на базе SAP S/4HANA ускорит вывод продуктов на рынок 1
04.07.2019 SAP и Accenture разработают новые версии решений на платформе SAP C/4HANA 1
06.06.2019 Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture 1
18.05.2018 «Почта Банк» сообщил о прибыли в размере 330 млн рублей по итогам 1 квартала 1
02.04.2018 «Почта Банк» нарастил прибыль на 25% по итогам 2017 года 2
29.03.2018 «Почта Банк» купил у Google рекламу на полмиллиарда 1
20.11.2017 «Почта Банк» выпустит 2 миллиона карт «Мир» с российским микрочипом 1
13.04.2017 «Почта Банк» приступил к эмиссии карт «Мир» 1
28.12.2016 «Почта Банк» тестирует банкоматы китайского производителя GRG 2
22.08.2016 Банкоматы «Почта Банка» начали обслуживать карты платежной системы «Мир» 1
17.06.2016 «Почта Банк» стал участником национальной платежной системы «Мир» 1
12.04.2016 «МультиКарта» выступит процессинговым центром для «Почта Банка» 1
06.04.2016 «Почта Банк» открыл свои первые отделения на «Почте России» 1
01.04.2016 «Почта Банк» откроет десятки отделений по всей стране 1
28.01.2016 «Почта России» и ВТБ создали конкурента Сбербанка 1
17.09.2015 «Лето Банк» внедрил технологию биометрического распознавания лиц для борьбы с мошенничеством 1
22.04.2014 «Лето Банк»: Наша задача – не множить ИТ-системы 1
30.10.2013 «Лето Банк» внедрил АБС от «ФлексСофт» 1
13.02.2013 21 февраля в Москве состоится форум FinNext 2013 1
18.10.2012 «МультиКарта» подключила «Лето Банк» на процессинговое обслуживание 1
11.01.2012 ВТБ построил единую банкоматную сеть 1

Публикаций - 33, упоминаний - 37

Руденко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 8
SAP SE 5557 8
Accenture plc 711 8
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 3
Google LLC 12566 2
Microsoft Corporation 25651 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15435 2
Oracle Corporation 7037 2
Accenture Interactive 15 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 50 1
YouScan 11 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 85 1
SAP CallidusCloud Software 3 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
SAP Gigya 6 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Zingaya 14 1
NovaCard - НоваКард 20 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 234 1
Почта России Мобайл 1 1
Ростелеком 10791 1
Yandex - Яндекс 9034 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 275 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 613 1
Softline - Софтлайн 3608 1
9420 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2362 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1661 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 927 1
VK - Mail.ru Group 3582 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
Крок - Croc 1937 1
Diasoft - Диасофт 1107 1
Honeywell 304 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 397 1
Salesforce 484 1
ВТБ - Почта Банк 512 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 15
Почта России ПАО 2325 13
НСПК - Национальная система платежных карт 933 6
ВТБ - ВТБ24 672 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 59 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8673 2
Связной ГК 1396 2
Visa International 1987 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
Связной Банк 113 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Банк24.ру 72 1
НЛТ - Национальные логистические технологии 2 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Equinor 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1252 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1483 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 561 1
Альфа-Банк 1955 1
Royal Dutch Shell - Шелл 230 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 186 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 148 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13515 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3254 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6101 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60569 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2294 6
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1243 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63649 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23967 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5894 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1640 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8463 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1310 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5442 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12962 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12745 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7534 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9746 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21267 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17835 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 700 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35491 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4565 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13423 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6130 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27009 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4438 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2624 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11995 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11993 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 503 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3109 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3551 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1540 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5294 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2561 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1288 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8417 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8642 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 576 7
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 268 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 1
Accenture Intelligent Platform Services 1 1
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 1
SAP Leonardo 41 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 110 1
PayOnline - электронная платёжная система 59 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3515 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 101 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
FlexSoft - FXL Платформа 66 1
SAP BTP - SAP Business Technology Platform 6 1
SAP Model Company 3 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
Accenture TDRD - Accenture Target-Driven Recipe Development - цифровой инструмент управления рецептурой в рамках рабочих процессов производственных компаний 1 1
SAP Value Assurance 2 1
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 8 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 13 1
SAP S/4HANA Asset and Service Management 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 131 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
Accenture MyConcerto 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6139 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 172 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 208 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
SAP Ariba 307 1
ВТБ Мои Инвестиции 60 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 163 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Пахомов Александр 131 5
Комлев Владимир 35 4
Салахутдинов Владимир 11 2
Пьянов Дмитрий 8 2
Журавлев Михаил 5 2
Borggreve Caspar - Борггреве Каспар 2 2
Страшнов Дмитрий 111 1
Соколова Ольга 26 1
Паршин Константин 64 1
Свириденко Кирилл 40 1
Сахаров Александр 92 1
Григорьева Мария 25 1
Филатов Евгений 30 1
Каем Кирилл 41 1
Биветски Андрей 14 1
Задорнов Михаил 30 1
Бочкарев Сергей 70 1
Дутов Сергей 10 1
Гармаш Сергей 2 1
Дьяконов Борис 12 1
Whipple Brian - Уиппл Брайан 4 1
Beberness Benjamin - Бебернесс Бенджамин 1 1
Ollagnier Jean-Marc - Олланье Жан-Марк 2 1
Pfister Mike - Пфистер Майк 9 1
Диланян Вартан 17 1
Каменева Жамиля 11 1
Достов Виктор 26 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Шакманас Алгирдас 40 1
Погудин Александр 8 1
Сериченко Денис 1 1
Близнюк Андрей 12 1
Шойхет Борис 11 1
Мазурова Яна 5 1
Субанов Булад 6 1
Солодкий Владислав 3 1
Симонова-Румянцева Любовь 1 1
Крупнов Владимир 1 1
Mihaescu Mircea - Михаэску Мирча 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163723 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47112 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19300 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18867 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54252 2
Казахстан - Республика 5975 2
Европа 24873 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1177 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1891 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2812 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1172 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3123 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1645 2
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
Армения - Республика 2428 1
Беларусь - Белоруссия 6225 1
Россия - ЮФО - Севастополь 604 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1058 1
Германия - Федеративная Республика 13098 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2012 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
Украина 7897 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2214 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1757 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 1
Грузия 1317 1
Россия - УФО - Челябинская область 1478 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 689 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1100 1
Россия - ПФО - Пензенская область 632 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 708 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 447 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52769 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26882 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7450 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1302 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10766 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8000 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3521 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8723 4
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 666 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21259 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3916 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3095 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 815 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56808 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15763 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7653 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1751 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5675 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6082 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5405 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6942 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6081 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2624 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2293 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2074 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 126 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8129 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2719 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3743 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33179 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17938 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6506 1
Энергетика - Energy - Energetically 5749 1
Паспорт - Паспортные данные 2810 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2822 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8729 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2545 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Веганство - веганизм - veganism - Вегетарианство - Vegetarianism 18 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1229 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
Gartner Magic Quadrant SAP S/4HANA Application Services 1 1
Gartner - Гартнер 3647 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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