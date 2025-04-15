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НЛТ Национальные логистические технологии
|15.04.2025
|ВТБ выходит из логистического партнерства с «Почтой России» 2
|12.09.2018
|«Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли 2
НЛТ и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9141 1
|Alibaba Group 431 1
|VK - Mail.ru Group 3474 1
|Alibaba Tmail 10 1
|Подгузов Николай 28 1
|Иванов Александр 103 1
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