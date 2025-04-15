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НЛТ Национальные логистические технологии



15.04.2025 ВТБ выходит из логистического партнерства с «Почтой России» 2
12.09.2018 «Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

НЛТ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9141 1
Alibaba Group 431 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
Pandao 24 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Почта России ПАО 2145 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3043 1
Россия - СФО - Новосибирск 4375 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1171 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2782 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 654 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 91 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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