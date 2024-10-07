«Мегамаркет»: сколько стоит обставить кухню техникой в 2024 году

Укомплектовать кухню бытовой техникой в 2024 г обойдется россиянам в среднем в 121 тыс. руб., говорится в исследовании «Мегамаркета». По данным аналитиков, в базовый кухонный набор входят холодильник, плита и духовой шкаф, микроволновая печь, электрочайник, капсульная кофемашина и вытяжка. Средний чек на эти категории товаров вырос на

17% по сравнению с 2023 г. Так, приобрести кухонную плиту и духовку в 2024 г. будет стоить около 24 тыс. руб. и 34 тыс. руб. соответственно. Микроволновая печь обойдется в 7,5 тыс. руб., а вытяжка — в 12 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Эксперты «Мегамаркета» отмечают, что техника для приготовления кофе в 2024 г. пользуется особой популярностью — спрос в этой категории вырос на 80% год к году. Самыми продаваемыми стали автоматические кофемашины, капельные и рожковые кофеварки.

При закупке техники для кухни россияне отдают предпочтение встраиваемым моделям: за последние полгода интерес россиян к таким посудомоечным машинам увеличился на 190%, холодильникам— на 74%, микроволновым печам — на 66%.

Крупную бытовую технику чаще приобретают именно мужчины, женщины в свою очередь покупают электроскороварки, электросковородки, электроорешницы, технику для приготовления кексов и электровафельницы.

Аналитики маркетплейса также отмечают, что россияне стали чаще приобретать девайсы, которые упрощают и ускоряют процесс готовки. Так, например, спрос на электрогрили вырос на 99% по сравнению с 2023 г., пароварки стали популярнее на 69%, электроблинницы — на 62%, тостеры — на 41%, яйцеварки — на 43%, а рисоварки — на 38%.

«Интерес к технике для быстрого приготовления пищи растет, потому что ритм жизни становится все более динамичным, и у жителей больших городов часто не хватает времени на готовку. Но при этом именно эти люди стремятся питаться более здоровой пищей. В результате мы видим тренд к покупке техники, которая помогает быстро приготовить блюда с низким содержанием жира при сохранении полезных свойств», — сказал Дмитрий Руденко, категорийный менеджер направления «Техника для кухни» «Мегамаркета».