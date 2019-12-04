Accenture и SAP развивают облачное решение для энергетики

Accenture и SAP объявили о разработке совместного инновационного решения для энергетики, которое поможет обеспечить переход к современным и надежным практикам энергоснабжения и улучшить клиентский опыт.

Решение позволит энергосбытовым компаниям оптимизировать процесс продаж за счет использования современных омниканальных технологий, отраслевых наработок и продвинутой аналитики для анализа опыта конечных потребителей услуг.

Разработка, названная SAP Cloud for Utilities, предназначена для развертывания в облачной или гибридной среде. Решение построено на платформах SAP C/4HANA, SAP S/4HANA Cloud и SAP S/4HANA, и дополнено глубоким знанием продукта, отрасли и клиентским опытом Accenture Technology и Accenture Interactive.

SAP Cloud for Utilities объединило интеллектуальные технологии и позволяет получать данные и аналитические выкладки в режиме реального времени, ускоряя сроки lead-to-cash (сокращая дебиторскую задолженность и скорость получения оплаты).

В Accenture уверены, что предприятиям, работающим в энергетической отрасли, это откроет широкие возможности в области маркетинга, обслуживания, вывода новых комплексных продуктов, самообслуживания, предоставления дополнительных услуг. Кроме того, решение поможет автоматизировать процессы и высвободить ресурсы для повышения качества обслуживания клиентов, повышения их лояльности и увеличения прибыльности операций.

«Сотрудничество SAP и рабочей группы Accenture по совместным инновационным разработкам позволило ускорить развитие платформы SAP для энергетики, что дает нашим клиентам возможность создавать больше новых сервисов для конечных потребителей, а также оптимизировать работу бэк-офиса, - сказал Жан-Марк Олланье, исполнительный директор группы Accenture Resources. - Эти преимущества способствуют тому, чтобы оказываемые услуги были более конкурентоспособными на рынках, которые активно меняются в связи с развитием технологий и изменением потребительских предпочтений, включая повышение энергоэффективности домовых хозяйств и растущий интерес к возобновляемым источникам энергии».

Инициатива Accenture и SAP также включает создание отраслевой группы по разработке совместных инноваций, куда входят ведущие мировые коммунальные компании. Вместе они вырабатывают направление развития и занимаются разработкой функционала SAP Cloud for Utilities.

К группе уже присоединились 15 энергетических компаний, обслуживающих более 100 млн клиентов по всему миру. Совместная инновационная группа открыта для новых участников, которые хотят стать первыми пользователями итогового продукта и активными участниками процессов по его развитию.

Accenture и SAP также планируют интегрировать данные с решениями Experience Management от SAP и существующими операционными данными, чтобы помочь предприятиям энергетики более эффективно управлять сквозными базовыми процессами, работой сетей и взаимодействием сотрудников.

По словам Дмитрия Руденко, руководителя SAP практики Accenture в России, совместные разработки для энергетики могут представлять интерес и на российском рынке.

«В последние годы энергосбытовые компании на фоне государственного регулирования тарифов на электроэнергию пытаются найти драйверы для дополнительного роста выручки за счет продажи дополнительных услуг. Но пока зарабатывают на них лишь небольшой процент от выручки по сравнению с аналогичными европейскими компаниями», - сказал Дмитрий Руденко.

Он выделяет несколько направлений, по которым движутся российские компании, работающие в энергетической сфере. Среди них: внедрение решений по омниканальному взаимодействию с потребителями; развитие маркетплейсов на своих площадках; вывод новых комплексных продуктов (например, продажа, монтаж и обслуживание электротехнического, энергетического, климатического оборудования), которые позволили бы в режиме реального времени взаимодействовать с клиентами и получать от них обратную связь, применять средства продвинутой аналитики для изучения поведения потребителей.

«Решения SAP дают возможность выстроить интегрированный процесс маркетинга и продаж, включающий в себя автоматизацию процессов бэк-офиса, построение ecommerce (marketplace) решений, а также реализацию сценариев по продвинутой аналитике. Кроме того, они позволяют построить единую технологическую платформу для перехода компаний энергетической отрасли на качественно другой уровень взаимодействия с потребителями и реализации продуктов на рынке», - отметил Дмитрий Руденко.