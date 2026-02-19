Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190804
ИКТ 14715
Организации 11397
Ведомства 1495
Ассоциации 1081
Технологии 3551
Системы 26606
Персоны 82984
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

Accenture Interactive


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.02.2026 Топ-5 трендов на рынке российских цифровых экосистем 1
23.12.2021 Accenture спрогнозировала изменения в технологиях и бизнесе в 2022 году 1
23.11.2021 Accenture поможет L’Oréal быть ближе к клиентам с помощью данных 1
19.08.2021 Accenture усилила направление электронной коммерции для индустрии моды 1
02.02.2021 Accenture: управление клиентским опытом позволяет в шесть раз повысить прибыльность бизнеса 1
25.12.2020 Accenture «прокачала» школьников в программировании и дизайн-мышлении на «Часе кода» 1
21.12.2020 Accenture Fjord Trends: 2021 год изменит весь XXI век 1
16.10.2020 Accenture анонсировала самое масштабное изменение бренда за 10 лет 1
07.08.2020 Accenture приобрела системного интегратора PLM Systems 1
05.02.2020 Исследование Accenture: в B2B-продажах важнее всего сервис 1
04.12.2019 Accenture и SAP развивают облачное решение для энергетики 1
01.11.2019 Accenture: 69% покупателей готовы отказаться от бренда из-за агрессивного сбора данных 2
22.07.2019 Accenture представила проект с цифровым контентом «Каннских Львов» 1
04.07.2019 SAP и Accenture разработают новые версии решений на платформе SAP C/4HANA 1
10.12.2013 В Accenture созданы два новых глобальных подразделения и произошли назначения в руководстве 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Accenture Interactive и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 697 14
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 4
SAP SE 5467 3
SAP CallidusCloud Software 3 1
SAP Gigya 6 1
PLM Systems 1 1
Altea Federation 1 1
Accenture Cloud First - Accenture Cloud Platform - MyAccenture - Imaginea Technologies, Infinity Works, Cygni и Trivadis 11 1
Accenture Industry X 4 1
X Corp - Twitter 2915 1
Yandex - Яндекс 8636 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14676 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4622 1
Adobe Systems 1574 1
Salesforce 460 1
Qualtrics 24 1
Accenture Interactive - Droga5 - креативное агентство 2 2
L’Oreal 58 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8321 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57665 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5709 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13055 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23079 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8169 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1223 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5684 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18873 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5164 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32129 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73995 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1156 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2837 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7690 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8818 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26169 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3355 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2469 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12377 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12387 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12320 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4533 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2260 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 1
Метавселенная - Metaverse 118 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17862 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 526 1
Микрофон - Microphone 2707 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1567 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 203 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 741 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1912 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4979 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 625 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7679 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11511 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5349 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6718 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 2
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 13 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 116 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 8 1
ByteDance - TikTok 330 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1422 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 125 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
Хохлов Дмитрий 9 4
Whipple Brian - Уиппл Брайан 4 4
Руденко Дмитрий 32 2
Родыгин Павел 2 2
Droga David - Дрога Дэвид 2 2
Григорьева Мария 25 1
Епишев Антон 5 1
Ollagnier Jean-Marc - Олланье Жан-Марк 2 1
Thomas Philip - Томас Филипп 1 1
Hartman Glen - Хартман Глен 1 1
Fuller Amy - Фуллер Эми 1 1
Алентьев Эмиль 3 1
Casati Gianfranco - Казати Джанфранко 1 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 158691 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53605 4
Казахстан - Республика 5851 3
Канада 4999 3
Германия - Федеративная Республика 12969 3
Италия - Итальянская Республика 4440 3
Франция - Французская Республика 8010 3
Европа 24689 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Италия - Пьемонт - Турин 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18388 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46166 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1167 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2448 1
Япония 13574 1
Ирландия - Республика 1030 1
Швеция - Королевство 3721 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Африка - Африканский регион 3580 1
Ближний Восток 3055 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Испания - Королевство 3776 1
Америка Латинская 1892 1
Нидерланды 3649 1
Новая Зеландия 732 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26070 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9718 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20453 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2812 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55158 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17456 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8174 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7010 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4342 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2983 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5312 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7308 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 417 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5743 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51419 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2924 1
Энергетика - Energy - Energetically 5537 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 283 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1630 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1055 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 349 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1893 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7376 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6391 1
FT - Financial Times 1264 1
NYT - The New York Times 1091 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Час кода - международное движение 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420487, в очереди разбора - 726073.
Создано именных указателей - 190804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще