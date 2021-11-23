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Accenture поможет L’Oréal быть ближе к клиентам с помощью данных

Ближневосточное подразделение международной косметической компании L’Oreal выбрало Accenture в качестве технологического партнера для разработки стратегии бренда на рынке ОАЭ.

Подразделение Accenture Interactive уже имеет большой опыт цифровизации маркетинговых операций. Используя его, компания предложит L’Oréal Middle East ряд шагов для роста вовлеченности существующих и потенциальных клиентов. В центре новой стратегии – пожелания потребителей, в соответствии с ними Accenture планирует размещать персонализированный рекламный контент на различных платформах.

Проанализировав ожидания клиентов, L’Oréal сможет предложить более релевантные продукты, рекомендации и бонусы, адресно общаясь с каждым человеком.

Недавнее исследование Accenture показало, что в ОАЭ доля онлайн-покупок средств личной гигиены и косметики заметно выросла в группе, которая до этого была определена как «редкие покупатели» (они использовали онлайн для менее чем 25% покупок). С момента начала пандемии использование e-commerce сайтов в этой группе выросло на 525%, а в среднем по миру – на 350%.

«Проекты, которые мы сейчас реализуем на Ближнем Востоке, безусловно, применимы для российского рынка. Основное отличие – в России осознание их необходимости и запуск состоялся немного раньше. Поэтому, пока Ближний Восток внедряет те или иные практики, Россия уже перешла к активной стадии их усовершенствования», – сказал Эмиль Алентьев, руководитель направления пользовательского опыта и дизайна Accenture в России.

По его словам, e-commerce переживает период, когда нужно реагировать и адаптироваться под ситуацию на рынке молниеносно и безошибочно.

«Больше не получится привлечь внимание аудитории просто хорошим продуктом. Необходимо выстроить взаимодействие с покупателем таким образом, чтобы понимать и предвидеть его поведение», – добавляет Эмиль Алентьев.

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