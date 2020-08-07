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Accenture приобрела системного интегратора PLM Systems

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция

Accenture объявила о завершении сделки по приобретению системного интегратора PLM Systems, базирующегося в Турине. Условия сделки не разглашаются.

Системный интегратор PLM Systems основан в 1996 г. Компания специализируется на проектировании и создании информационных систем для управления жизненным циклом продукции. Основные клиенты – итальянские и международные компании, работающие в автомобилестроении, производстве промышленного оборудования, индустрии моды, аэрокосмической и оборонной промышленности.

Команда PLM Systems присоединяется к итальянскому подразделению Accenture Industry X.0. Это расширит компетенции Accenture в области создания, управления и извлечения бизнес-пользы из данных о продукции в сфере проектирования, инжиниринга и производства.

Бывший мажоритарный акционер PLM Systems – компания Altea Federation. Ее представитель прокомментировал сделку.

«Для нас большая честь, что ведущая мировая компания по оказанию профессиональных услуг Accenture выбрала дочернюю компанию Altea Federation, чтобы расширить присутствие на рынке цифровых инженерных услуг», – сказал Андреа Руcика, президент Altea Federation (бывший мажоритарный акционер PLM Systems).

В Accenture рассказали, что приобретение PLM Systems является частью общей стратегии роста, направленной на расширение необходимых и востребованных навыков и возможностей в быстрорастущих областях рынка.

Это четвертая компания, разрабатывающая решения в области цифрового производства, недавно приобретенная Accenture. Ранее к Accenture присоединились: Callisto Integration в Канаде, Silveo во Франции и Enterprise System Partners в Ирландии.

Среди других недавних приобретений, сделанных Accenture с целью расширения спектра услуг в области Industry X.0, можно отметить немецкую компанию ESR Labs, голландское агентство VanBerlo, американскую компанию Nytec, занимающуюся инновациями и проектированием продуктов, а также немецких консалтеров, работающих в области дизайна, designaffairs.

«Практика расширения предлагаемых услуг Accenture за счет приобретения компаний, которые уже имеют имя на рынке, хорошо себя показывает на примере Accenture Interactive. Поэтому такие сделки в контексте развития Industry X.0 можно только приветствовать», – сказал Антон Епишев, руководитель направления «Индустрия X.0» Accenture в России.

По его словам, системы PLM – это важная часть цифрового производства и разработки новых проектов. Появление в составе Accenture сильной команды позволит предлагать клиентам более интересные решения.

«Компетенции в PLM и связанных областях востребованы на российском рынке и сейчас. Поэтому и для Accenture в России важно такое расширение команды», – отметил Антон Епишев.

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