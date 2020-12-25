Accenture «прокачала» школьников в программировании и дизайн-мышлении на «Часе кода»

Accenture в шестой раз присоединилась к всемирной акции «Час кода», которая проводится в 180 странах мира для популяризации технологий и развития навыков программирования у школьников.

В декабре 2020 года в рамках акции Accenture провела онлайн-занятия для школьников из Москвы, Твери и Ростова-на-Дону, а также впервые из города Алматы (акцию поддержал офис Accenture в Казахстане, который открылся год назад).

Игровые задания для детей были размещены на сайте некоммерческого сообщества code.org. На этот же портал можно было загрузить результаты проектов, выполненных ребятами. Для каждой возрастной категории от 5 до 15 лет были выбраны задания с учетом сложности игры и тех знаний школьных предметов, которые необходимы для воплощения проекта.

В этом году школьникам предложили узнать больше о возможностях искусственного интеллекта и отправиться в путешествие в мир программирования вместе с любимой многими игрой Minecraft.

В силу ограничений, связанных с пандемией, в 2020 большую часть мероприятия в рамках «Часа кода» Accenture провела онлайн.

Волонтеры компании помогли ребятам с выбором и реализацией собственного игрового проекта. Школьники окунулись в атмосферу проектной деятельности и игровой разработки и получили поддержку наставников из числа сотрудников компании.

20 декабря Accenture провела оффлайн-занятия в сети детских технопарков «Кванториум» в Твери и в нескольких школах в Ростове-на-Дону.

Впервые в рамках «Часа кода» специалисты Accenture Interactive подготовили занятия по дизайн-мышлению для детей. Тема этого мероприятия - «Как отпраздновать Новый год на другой планете». Такие занятия помогают расширить возможности мышления и учат решать задачи любой сложности в игровой форме.

«Технологии пронизывают все сферы жизни. Раньше программирование было занятием для «посвященных», теперь каждому в нашем сообществе в той или иной степени нужно понимать работу приложений. Нам важно показать, что сфера информационных технологий разнообразна, в ней могут себя найти люди с разными навыками», - сказала Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России.