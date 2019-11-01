Accenture: 69% покупателей готовы отказаться от бренда из-за агрессивного сбора данных

Accenture опросила 8 тыс. человек в Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Великобритании и США, чтобы выяснить, каков их опыт взаимодействия с цифровой рекламой и что определяет предпочтения пользователей, когда дело доходит до взаимодействия с брендами, розничными продавцами и провайдерами сервисов.

Почти 69% потребителей признались, что перестанут взаимодействовать с брендом, если сбор компаниями их персональных данных станет слишком агрессивным.

71% участвовавших в опросе ответили, что испытывают дискомфорт в случае, когда бренды располагают той информацией о них и их семьях, которую пользователи не предоставляли сознательно.

Более 75% участвовавших в опросе ответили, что чувствуют себя некомфортно при сборе данных с помощью микрофона или голосового ассистента, а 51% отметили, что количество инвазивной рекламы растет.

В то же время 73% респондентов готовы делиться большим количеством информации о себе в случае, если бренды прозрачно расскажут о ее дальнейшем использовании. Отмечается также, что лояльность в этом случае выросла – в 2018 г. аналогичный показатель составлял 66%.

По мнению авторов исследования, одна из задач брендов сегодня – показать потребителям ценность их персональной информации, убедить, что бренд не злоупотребляет ею и выбирает наиболее комфортный и эргономичный способ сбора данных.

В то же время 87% потребителей сказали, что для них важно совершать покупки у бренда или розничного продавца, который «понимает меня». Чтобы достичь этого, авторы исследования советуют брендам сосредоточиться на каждом взаимодействии с клиентом на его пути: от веб-сайтов и мобильных приложений до физических магазинов. Accenture призывает маркетологов ставить интересы людей на первое место. «Перспективные бренды находят способы приблизиться к поведению людей гуманным и этическим образом», – отмечается в опросе.

Авторы исследования уверяют: именно то, как бренды распоряжаются собранными персональными данными о клиентах, является ключом к формированию впечатления потребителей товаров и услуг. В качестве инструментов, позволяющих создать плавный и незаметный опыт общения с пользователем, называется поощрение к аутентификации на веб-сайтах и в мобильных приложениях.

«Хорошая новость заключается в том, что у брендов есть широкие возможности для вдумчивого подхода к данным и создания впечатляющего потребительского опыта, и при этом – укреплении доверия и эмоциональной связи, которую жаждут клиенты», – сказал Глен Хартман, глава Accenture Interactive в Северной Америке.

По словам руководителя направления Interactive Accenture в России Павла Родыгина, в России проблема сбора данных пока не стоит так остро, как на Западе.

«Дело не только в том, что наши бренды не так активны в сборе информации о клиентах. Скорее, потребители не до конца осознают, где и как они оставляют свои данные, и с какими рисками это может быть связано», – отметил Родыгин.

По мнению Павла Родыгина, больше всего тренд, связанный с недовольством пользователей, заметен в России в финансовой сфере, а также при покупке жилья и автомобилей.

«Начинает вызывать отторжение необходимость предоставление персональных или контактных данных, чтобы получить лояльные ценовые условия. Из-за этого все большее число клиентов не против уйти к конкурентам, которые готовы в открытую показывать цену и просят персональные данные только, если предложение или цена вас действительно заинтересовали», – отметил Родыгин.

Павел Родыгин советует российским брендам быть прозрачными: люди охотнее делятся данными, когда понимают, как они будут использованы. А также не быть навязчивыми – не нужно постоянно «бомбардировать» клиента своими предложениями, необходимо создать условия, чтобы клиенту проще было самому найти товары и услуги, например, использовать персонализированные рекомендации. Кроме того, компаниям необходимо быть осторожными – предотвращать утечку данных клиентов, которая часто происходит не из-за технических сбоев или внешних атак, а из-за действий их сотрудников.