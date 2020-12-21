Accenture Fjord Trends: 2021 год изменит весь XXI век

На фоне пандемии COVID-19, изменений в экономике и обществе, человечество запустило волну инноваций, которая должна стать масштабным проектом развития на ближайшие десятилетия, говорится в четырнадцатом ежегодном исследовании компании Accenture Interactive «Fjord Trends 2021».

Согласно исследованию, пандемия выявила целый комплекс совершенно новых проблем для бизнеса: как реагировать с точки зрения операционной деятельности и коммуникаций с клиентами; как оправдывать постоянно меняющиеся ожидания потребителей; как «растянуть» их эмпатию во времени, параллельно борясь за выживание в условиях нестабильной экономики.

«История показывает, что после глобального кризиса начинается новая эра мышления, - говорит Марк Кертис, руководитель отдела инноваций и интеллектуального лидерства Accenture Interactive. – Когда мы смотрим в будущее, перед нами открывается множество потенциальных миров. Некоторые из них пугают, некоторые захватывают, но все они в значительной степени не исследованы. То, что мы делаем сегодня, определит остальную часть столетия. У бизнеса появился мандат на полную свободу действий и пространство для того, чтобы мыслить и работать по-новому».

Fjord Trends 2021 рассматривает семь главных тенденций, которые определят будущее давая практические советы бизнесу, как выжить в XXI веке.

Коллективное вытеснение. Тренд описывает, как люди переживают изменения 2020 года, будучи вытеснены из привычной среды, как общество ищет новые способы реализации. То, как мы работаем, ходим по магазинам, учимся, социализируемся, воспитываем детей и заботимся о своем здоровье – для многих изменилось. Бренды должны искать новые пути, предлагать новый опыт для взаимодействия с людьми.

Инновации «сделай сам». Инновации стимулируются человеческим талантом к изобретению новых или «взламыванию» существующих способов справляться с возникающими трудностями: от удаленных офисных сотрудников, использующих гладильную доску в качестве рабочего стола, до родителей, ставших учителями поневоле. Технологии стимулируют развитие творческого потенциала, люди переделывают платформы (TikTok или видеоигры) в концертные площадки или используют мессенджеры для важных сообщений. Ранее бренд должен был создать готовое решение, но произошла трансформация, и теперь бренды создают условия для личных инноваций.

Состав команды-мечты. Сотрудники, работающие удаленно, теперь практически «живут в офисе», что оказывает огромное влияние на их взаимодействие с работодателем. Например, кто принимает решение по форме одежды на рабочем видеозвонке из дома, или кто несет ответственность за сохранение права работника на неприкосновенность частной жизни. Даже в свете обещанной повсеместной вакцинации происходят постоянные изменения в отношениях между людьми и работой, а также между работодателем и командами. В мире трудовых отношений можно ожидать множество новых организационных моделей в самое ближайшее время.

Гибкая инфраструктура. Способы приобретения товаров и оказания услуг изменились – организациям пришлось переосмыслить работу цепочек поставок и эффективнее использовать материальные активы. Одним из главных нововведений стало немедленное удовлетворение потребительского импульса. Компаниям необходимо повысить оперативность и устойчивость организации, чтобы быстрее адаптироваться к стремительным изменениям. Следует ожидать дальнейших перемен в этом направлении.

Стремление к взаимодействию. Люди проводят гораздо больше времени, взаимодействуя с миром через экраны устройств. В результате замечают определенную шаблонность в цифровом мире: в дизайне, функциональности, алгоритмах взаимодействия. Организации должны пересмотреть дизайн, контент, подходы к взаимодействию с аудиторией, чтобы привнести больше приятных эмоций и неожиданных идей в опыт работы через экран.

Вызовы эмпатии. Людям глубоко небезразлично, что представляют собой бренды, и как они выражают свои ценности. Пандемия пролила свет на многие неработающие системы и неравные возможности в мире – от доступа к здравоохранению до общего социального равенства. Компании должны управлять нарративом, который формирует их бренды, отдавая предпочтение тем компонентам и темам, которые имеют наибольшее значение для людей, выстраивая свое поведение вокруг них.

Ритуалы – потерянные и обретенные. Отмена и срыв привычных ритуалов – от празднования дня рождения до прощания с умершими – оказали значительное влияние на общество. Компании должны помогать людям в поисках смысла с помощью новых ритуалов, которые приносят в жизнь радость и комфорт. Нужно осознать определенную пустоту, оставленную утраченными ритуалами, и спроектировать адекватную замену.

«Инновации, как мы видели в прошлом году, могут быть мощным инструментом для стимулирования изобретательности человека, даже в условиях хаоса, - говорит Брайан Уиппл, генеральный директор Accenture Interactive. - Следующий год должен пройти под знаком надежды. Мы стали свидетелями и участниками великих перемен в обществе. Представленные тренды – шаблоны образа мышления и действий, которые определяют, что мы берем с собой в будущее, а что оставляем позади. Мы можем работать лучше, и люди этого заслуживают».

По словам Дмитрия Хохлова, руководителя практики Accenture Interactive в России, из трендов, приведенных в исследовании, наиболее актуальными для РФ являются «Коллективное вытеснение», «Состав команды-мечты» и «Стремление к взаимодействию».

«Пандемия поменяла правила игры, большинству людей пришлось изменить привычки во многих аспектах жизни. Интерес компаний сместился в сторону цифровых каналов взаимодействия с потребителем. Актуализировались задачи, связанные с онлайн-маркетингом и каналами продаж, усилились требования к логистике и ИТ-инфраструктуре компаний. Достаточно взглянуть на повышение объема электронной коммерции в 2020 году, запуск масштабных цифровых экосистем и мега приложений», - отметил Дмитрий Хохлов.

В отношении гибкости инфраструктуры он заявил: «Ускоренное развитие электронной коммерции в крупных городах сделало возможным доставку в рекордные 15-60 минут, что, с одной стороны, напрямую изменило пользовательские привычки, с другой – повысило требования к бизнесу, их процессам и всей цепочке ретейлеров и производителей. Компании были вынуждены дополнительно инвестировать в логистику, ИТ-инфраструктуру, обучение сотрудников. Такие издержки смогли позволить себе только большие компании, что в будущем подстегнет консолидацию крупных игроков на рынке».

«Еще один тренд – взаимодействие российских пользователей со своими устройствами постоянно растет. В ответ на это бренды уделяют повышенное внимание подходам к аудитории через цифровые каналы. Инвестируют немалые средства, чтобы получить доступ к потребителю, который склонен делать выбор в пользу более продвинутых в плане цифровизации компаний», - заключил Дмитрий Хохлов.