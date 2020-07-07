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Accenture в лидерах квадранта Gartner по предоставлению услуг на платформе SAP S/4HANA

Accenture второй год подряд стала лидером квадранта Gartner в области предоставления услуг на платформе SAP S/4HANA в мире.

Эксперты Gartner проанализировали возможности крупнейших глобальных поставщиков услуг по оценке, внедрению и управлению приложениями на платформе SAP S/4HANA.

Всего в отчете “Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services, Worldwide” оценивался 21 поставщик услуг по всему миру по направлениям внедрения и поддержки платформы SAP S/4HANA.

«Мы гордимся, что вновь получили признание от компании Gartner. Мы верим, что это подтверждение того, как мы работаем с клиентами для осуществления трансформации бизнеса, направленной на повышение гибкости и устойчивости бизнеса путем объединения нашего уникального спектра услуг от стратегии и консалтинга, технологий до операционной поддержки, – сказал Каспар Борггреве (Caspar Borggreve), глобальный руководитель SAP направления в компании Accenture. – Мы и в дальнейшем будем внедрять инновационные решения вместе с SAP, такие как myConcerto, myNav для облачных технологий и myWizard, чтобы помочь клиентам быстрее достигать своих бизнес-результатов».

В отчете говорится, что компании-лидеры сегодня демонстрируют стабильный прогресс и приобретают популярность на рынке, отличаются наличием стратегического видения развития бизнеса, активно наращивают компетенции для удержания своих позиций.

«Лидеры приобрели значительный опыт и экспертизу по S/4HANA в различных странах и индустриях, разработали подходы к внедрению платформы и ее отдельных модулей», – отметили авторы отчета.

«Для нас очень важно получить признание такого авторитетного аналитического агентства, как Gartner, второй год подряд», – сказал Дмитрий Руденко, руководитель SAP-практики Accenture в России.

По его словам, это подтверждает успешность работы Accenture сразу по нескольким направлениям: выполнение больших и сложных трансформационных проектов на базе SAP S/4HANA; постоянное совершенствование проектной методологии (в том числе, в части выполнения больших внедрений по Agile), автоматизированных инструментов (DevOps), отраслевых решений и наработок для их активного использования в каждом новом проекте. Также Дмитрий Руденко отметил, что сделан фокус на обучении, развитии и сертификации сотрудников, обмене знаниями между проектными командами, работающими в разных странах и разных отраслях.

«Все это позволяет нам использовать различные подходы для решения задач наших клиентов, которые ранее уже возникали при реализации SAP-проектов, применять функциональные и индустриальные решения. Например, для нефтегазовой, горнодобывающей, химической промышленности или ритейла, привлекать в ключевые моменты экспертов, которые могут поделиться опытом и помочь сделать оптимальный выбор при множественных вариантах реализации архитектуры или процессов в целевой системе SAP S/4HANA», – сказал Дмитрий Руденко.

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