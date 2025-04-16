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Дутов Сергей



16.04.2025 «Сколково» запускает платформу по внедрению генеративного ИИ в промышленность 1
11.04.2024 ГК Softline и технопарк «Сколково» открыли Центр технологического суверенитета 1
08.04.2024 Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 1
14.01.2021 Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН 1
26.12.2019 Стартапы «Сколково» получили более 11 млн рублей от Mail.ru Cloud Solutions 1
27.02.2018 Nokia открыла лабораторию интернета вещей в «Сколково» 1
09.02.2018 «Тинькофф Банк» займется блокчейном в «Сколково» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Дутов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 5
Ростелеком 9860 2
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 2
VK - Mail.ru Group 3475 2
Yandex - Яндекс 7597 2
Softline - Софтлайн 2919 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 2
Ovision - Овижн 46 2
Stereotech - Стереотек 47 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 1
Милдсофт 2 1
Microsoft Corporation 24776 1
Крок - Croc 1782 1
Accenture plc 684 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Google LLC 11904 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 1
8382 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 1
Honeywell 285 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 1
Salesforce.com 431 1
Цифра ГК 2456 1
Linx - Связь ВСД 158 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
SAP SE 5317 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 7 1
Softline - Polymatica - Полиматика 177 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 257 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 133 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 2
Рапид Био 102 2
Whoosh - ВУШ Холдинг 98 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 930 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2852 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 2
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2829 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2514 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11798 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2227 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5853 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8773 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1464 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1810 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5226 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4578 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8497 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2213 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1236 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1519 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3230 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5391 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2945 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6396 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2448 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5424 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 950 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1131 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 309 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 1
Nokia IMPACT IoT 7 1
Nokia Cloud Packet Core 3 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
VK - Mail.ru Start 1 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Сколково - ProGenAI - платформа по внедрению генеративного ИИ в промышленность 1 1
Каем Кирилл 36 4
Цыганов Вячеслав 67 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Летунов Илья 49 1
Тиньков Олег 47 1
Бутерин Виталий 30 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10039 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1220 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5539 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 607 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3304 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 74 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7949 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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