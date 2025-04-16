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Сколково ProGenAI платформа по внедрению генеративного ИИ в промышленность
На платформе ProGenAI будет реализована многогранная сквозная экспертиза по поддержке внедрений генеративного искусственного интеллекта в промышленность на всех этапах процесса – от НИОКР до масштабирования на производстве.
|16.04.2025
|«Сколково» запускает платформу по внедрению генеративного ИИ в промышленность 1
Сколково и организации, системы, технологии, персоны:
|Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
|Рексофт - Reksoft 423 1
|Softline - Софтлайн 2919 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 1
|Yandex - Яндекс 7597 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
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