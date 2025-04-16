Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173134
ИКТ 13468
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25386
Персоны 74304
География 2802
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

Сколково ProGenAI платформа по внедрению генеративного ИИ в промышленность


На платформе ProGenAI будет реализована многогранная сквозная экспертиза по поддержке внедрений генеративного искусственного интеллекта в промышленность на всех этапах процесса – от НИОКР до масштабирования на производстве.


16.04.2025 «Сколково» запускает платформу по внедрению генеративного ИИ в промышленность 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сколково и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Рексофт - Reksoft 423 1
Softline - Софтлайн 2919 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 1
Yandex - Яндекс 7597 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Газпром нефть 632 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 930 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 419 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3654 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 508 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 1
Дутов Сергей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 1
Образование в России 2259 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 352 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153