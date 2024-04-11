ГК Softline и технопарк «Сколково» открыли Центр технологического суверенитета

10 апреля 2024 г. ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель продуктов и услуг, открыла собственный Центр технологического суверенитета в технопарке «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Новое пространство призвано помочь отечественным компаниям укрепить импортонезависимость путем консолидации экспертизы в области российских продуктов, а также за счет развития плодотворного сотрудничества и внедрения передовых технологий и решений. Одной из стратегических задач Центра является популяризация российских решений и привлечение заказчиков для совершенствования продуктов. В дальнейшем в стенах Центра планируется проведение мероприятий для заказчиков, а в его демозоне на постоянной основе будут проходить демонстрации продуктов и решений ведущих российских вендоров и ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Открытие Центра состоялось при участии Олега Тремзина, директора по сервисам ГК Softline, и Кирилла Каема, старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково». На обзорной экскурсии участникам были продемонстрированы экспертные возможности ГК Softline и ее партнеров — ведущих российских вендоров.

«За годы работы ГК Softline приобрела внушительный отраслевой опыт в реализации цифровых стратегий и стратегий импортозамещения, которыми нам важно делиться со своими заказчиками. Центр технологического суверенитета станет новой формой диалога Softline с клиентами, своего рода центром консалтинга по ряду наших сервисов: проведению ИТ-аудита, разработке ИТ-стратегии, карты импортозамещения, оценке бюджета. При создании такого современного формата взаимодействия с компаниями мы были нацелены на содействие развитию бизнеса заказчиков, заинтересованных в переходе на российские решения. На площадке мы будем демонстрировать актуальные продукты, делиться опытом, рассказывать об успешных проектах. Наш оборудованный центр будет использоваться и для апробации технологий в лабораторных условиях, и проведения пилотных внедрений. Уверен, что такая всесторонняя деятельность центра будет способствовать укреплению технологического суверенитета и импортонезависимости российских компаний», — сказал Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) ГК Softline.

«На примере нашего многолетнего партнера ГК Softline мы видим реализацию системного подхода к работе по модели открытых инноваций. В компании построен эффективный конвейер поиска перспективных решений на рынке, инициации и масштабирования внутренних разработок, массовой подготовки профильных ИТ-специалистов. Логичным продолжением совместных инициатив с Фондом является демонстрация комплексных решений непосредственно в инновационном центре «Сколково» — для прямого диалога с заказчиками, новыми технологическими партнерами и государственными органами», — сказал Сергей Дутов, директор по развитию и партнерам Фонда «Сколково».

В дальнейшем в Центре технологического суверенитета будут постоянно работать эксперты ГК Softline, что позволит представителям российских компаний в любое время получить консультацию по возможностям перехода на отечественные продукты. Открытый формат работы демозоны позволит всем желающим детально познакомиться с передовыми технологиями и продуктами, протестировать их, а также получить консультацию о возможности перехода на них. Также Центр представляет собой удобную и технологичную площадку для проведения широкого ряда мероприятий — презентаций новых продуктов, стратегических сессий, дней технологий, круглых столов, тест-драйвов и т.д.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем пятью тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica, группа «Борлас», Bell Integrator, Академия Softline, «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и другие.