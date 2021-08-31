Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»
16 сентября 2021 года Accenture совместно с Фондом «Сколково» проведут конференцию с участием лидеров рынка cloud computing, где впервые будут представлены результаты масштабного исследования облачной практики в России, а также реальные бизнес-кейсы и определены главные векторы развития отрасли.
Конференция «Облака и бизнес: новые точки роста» пройдет в Москве, в Инновационном центре «Сколково» в онлайн- и офлайн-форматах и соберет более 400 участников: топ-менеджеров компаний, специализирующихся на cloud-решениях, отраслевых экспертов и журналистов деловых и отраслевых СМИ.
Спикеры конференции:
- Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»;
- Вартан Диланян, генеральный директор Accenture в России и Казахстане;
- Денис Сериченко, член совета директоров в России, директор по технологической политике Microsoft;
- Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России;
- Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково»;
- Андрей Биветски, генеральный директор SAP Labs;
- Дмитрий Руденко, руководитель SAP-практики Accenture в России;
- Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter;
- Евгений Филатов, руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России;
- Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам ИТ-кластера Фонда «Сколково»;
- Борис Шойхет, директор департамента облачных технологий Softline;
- Тобиас Регенфус, управляющий директор Accenture;
- Жамиля Каменева, директор по развитию и инновационным партнерам Accenture;
- Нукри Башарули, генеральный директор Aggregion.
Ключевыми темами конференции станут облачные технологии и бизнес-возможности, которые получают компании от их применения. Как переходить в облако быстрее и дешевле? Как легко выводить новые продукты на новые рынки? Как использовать облака в качестве базы цифровой трансформации? Об этом будут говорить эксперты на конференции.
Всего в программе мероприятия запланировано три пленарные сессии, 12 круглых столов и выступления 45 спикеров.
Основные темы круглых столов:
- Использование облаков в финансовом секторе и ритейле;
- Облачные решения для логистики;
- Облака в промышленности;
- Технические барьеры при миграции в облака;
- Кибербезопасность облаков;
- Регуляторные риски и риски при работе с пользовательскими данными;
- Американские вендоры против китайских вендоров;
- И другие.
К участию в качестве партнеров и спикеров приглашены компании: «Яндекс», Mail.ru, SberCloud, «Ростелеком», МТС, Google, AWS, Microsoft, «Ланит», Softline, 1С, Salesforce, Blue Yonder, «Цифра», Honeywell, Aveva, Wonderware, Jet, КРОК, Arenadata, X5, ВТБ, Газпромбанк, Leroy Merlin.
Подробности и регистрация на сайте: https://cloudbusiness.sk.ru/