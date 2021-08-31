Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»

16 сентября 2021 года Accenture совместно с Фондом «Сколково» проведут конференцию с участием лидеров рынка cloud computing, где впервые будут представлены результаты масштабного исследования облачной практики в России, а также реальные бизнес-кейсы и определены главные векторы развития отрасли.

Конференция «Облака и бизнес: новые точки роста» пройдет в Москве, в Инновационном центре «Сколково» в онлайн- и офлайн-форматах и соберет более 400 участников: топ-менеджеров компаний, специализирующихся на cloud-решениях, отраслевых экспертов и журналистов деловых и отраслевых СМИ.

Спикеры конференции:

Кирилл Каем , старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»;

, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»; Вартан Диланян , генеральный директор Accenture в России и Казахстане;

, генеральный директор Accenture в России и Казахстане; Денис Сериченко , член совета директоров в России, директор по технологической политике Microsoft;

, член совета директоров в России, директор по технологической политике Microsoft; Мария Григорьева , управляющий директор Accenture Technology в России;

, управляющий директор Accenture Technology в России; Константин Паршин , вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково»;

, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково»; Андрей Биветски , генеральный директор SAP Labs;

, генеральный директор SAP Labs; Дмитрий Руденко , руководитель SAP-практики Accenture в России;

, руководитель SAP-практики Accenture в России; Ольга Соколова , генеральный директор Linxdatacenter;

, генеральный директор Linxdatacenter; Евгений Филатов , руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России;

, руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России; Сергей Дутов , директор по развитию и индустриальным партнерам ИТ-кластера Фонда «Сколково»;

, директор по развитию и индустриальным партнерам ИТ-кластера Фонда «Сколково»; Борис Шойхет , директор департамента облачных технологий Softline;

, директор департамента облачных технологий Softline; Тобиас Регенфус , управляющий директор Accenture;

, управляющий директор Accenture; Жамиля Каменева , директор по развитию и инновационным партнерам Accenture;

, директор по развитию и инновационным партнерам Accenture; Нукри Башарули, генеральный директор Aggregion.

Ключевыми темами конференции станут облачные технологии и бизнес-возможности, которые получают компании от их применения. Как переходить в облако быстрее и дешевле? Как легко выводить новые продукты на новые рынки? Как использовать облака в качестве базы цифровой трансформации? Об этом будут говорить эксперты на конференции.

Всего в программе мероприятия запланировано три пленарные сессии, 12 круглых столов и выступления 45 спикеров.

Основные темы круглых столов:

Использование облаков в финансовом секторе и ритейле;

Облачные решения для логистики;

Облака в промышленности;

Технические барьеры при миграции в облака;

Кибербезопасность облаков;

Регуляторные риски и риски при работе с пользовательскими данными;

Американские вендоры против китайских вендоров;

И другие.

К участию в качестве партнеров и спикеров приглашены компании: «Яндекс», Mail.ru, SberCloud, «Ростелеком», МТС, Google, AWS, Microsoft, «Ланит», Softline, 1С, Salesforce, Blue Yonder, «Цифра», Honeywell, Aveva, Wonderware, Jet, КРОК, Arenadata, X5, ВТБ, Газпромбанк, Leroy Merlin.

Подробности и регистрация на сайте: https://cloudbusiness.sk.ru/