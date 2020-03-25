Accenture и SAP запустили решение для нефтегазовой отрасли на базе SAP S/4HANA Cloud

Accenture и SAP запустили решение для компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа, разработанное на базе SAP S/4HANA Cloud.

Совместное решение Accenture и SAP для нефтегазовой отрасли основано на экспертизе ведущих мировых нефтегазовых компаний: для разработки этого решения, которое стало бы индустриальным стандартом и автоматизировало ключевые сквозные бизнес-процессы нефте- и газодобычи, был заключен консорциум с компаниями BP, Conocophillips, Equinor и Shell.

Решение включает в себя сценарии с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для управления движением денежных средств и операционной деятельностью. Решение масштабируется, позволяет снизить операционные затраты и совокупную стоимость владения, а также реализовать возможности для увеличения выручки. Это происходит в том числе за счет существенного сокращения времени внедрения и использования преднастроенных бизнес-процессов в системе.

«Conocophillips сотрудничала с SAP и Accenture более двух лет в рамках запуска этого решения, основанного на гибкой облачной архитектуре, которая может масштабироваться и предоставлять информацию о процессах добычи нефти и газа в режиме реального времени», – сказал Майк Пфистер, директор по информационным технологиям компании Conocophillips.

«Запуск продукта – важная веха, демонстрирующая результаты нашего сотрудничества. Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы по развитию отраслевого решения, которое сможет привнести дополнительную эффективность для нефтегазовых компаний», – отметил Скотт Валь, директор по разведке и добыче компании Shell.

«Accenture и SAP предлагают решение, которое использует инновационные технологии, такие как ИИ, для получения информации в режиме реального времени, повышения прозрачности и улучшения процесса принятия решений», – сказал Ян ван ден Бремен, старший управляющий директор и руководитель европейского подразделения услуг интеллектуальных платформ Accenture (Accenture Intelligent Platform Services).

«Работая с компанией Accenture и консорциумом лидеров отрасли, мы создали интеллектуальное решение, которое обладает возможностями, необходимыми для снижения сложности и повышение унификации работы нефтегазовых компаний, – сказал Бенджамин Бебернесс, глобальный вице-президент SAP по нефтегазовому бизнесу. – Облачное решение на базе SAP S/4HANA Cloud для разведки и добычи нефти и газа представляет собой гибкое Agile-решение, которое может предоставить клиентам исчерпывающий, 360-градусный обзор интеллектуального предприятия – от уровня базовых операционных процессов до получения и использования средств продвинутой аналитики, обеспечивая высокую операционную эффективность».

По словам Дмитрия Руденко, руководителя SAP-практики Accenture в России, решение может быть особенно актуально для зарубежных добывающих активов российских нефтегазовых компаний, а также для совместных предприятий с другими участниками рынка.

«В таких ситуациях компании зачастую ищут решение, которое можно быстро развернуть и настроить, максимально использовать встроенные наработки, подходы и бизнес-процессы, а также унифицировать операционную и учетную деятельность с головной компанией. Немаловажным фактором привлекательности решения является снижение затрат, как на само внедрение, так и на последующую эксплуатацию», – отметил Дмитрий Руденко.