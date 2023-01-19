«Почта банк» подключился к системе налогового мониторинга

«Почта банк» подключился к системе налогового мониторинга и автоматизировал взаимодействие с Федеральной налоговой службой (ФНС), внедрив отечественное решение T1 EasyTax. Переход к прямому онлайн-взаимодействию с налоговым ведомством позволяет ускорить обмен данными, снизить издержки и свидетельствует о повышении уровня технологического развития бизнеса.

Внедренное в «Почта банке» решение Т1 EasyTax представляет собой витрину данных с возможностью прямого подключения к АИС «Налог-3», что является обязательным условия для нахождения в налоговом мониторинге с 2024 г. Т1 EasyTax позволяет специалистам ведомства получить доступ к данным бухгалтерского и налогового учета организации, а бизнесу стать более открытым для ФНС.

На старте проекта специалисты T1 EasyTax совместно с коллегами из аудиторско-консалтинговой компании «Технологии доверия» проанализировали текущие налоговые процессы в банке, протестировали готовность ИТ-инфраструктуры компании к внедрению нового решения. Его архитектура была разработана с учетом сложного ИТ-ландшафта финансовой организации и содержит инструменты для оптимизации многих процессов. «Технологиями доверия» также был проведен комплекс работ по подготовке банка к налоговому мониторингу с учетом банковской специфики деятельности, особенностей ИТ-ландшафта и организации системы внутреннего контроля.

В июле 2022 г. T1 EasyTax вошел в Единый реестр отечественного ПО, что особенно важно для компаний с госучастием.

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«Подключение к системе налогового мониторинга – еще один важный шаг на пути цифровизации и автоматизации процессов и технологий банка. Проект был непростым, учитывая масштаб и сложность ИТ-инфраструктуры банка, но проектная команда справилась с поставленной задачей и выполнила работу профессионально и качественно. Сотрудничество с Т1 — это отличный пример партнерских взаимоотношений и объединения усилий», — отметил вице-президент, директор по информационным технологиям «Почта банка» Иван Карпов.

«С начала 2022 г. к налоговому мониторингу подключились уже более 100 компаний. Система непрерывно развивается, и для крупных налогоплательщиков это становится все более приоритетной задачей, обеспечивающей открытый диалог с ФНС. Мы, понимая эту необходимость, сформировали решение T1 EasyTax максимально универсальным, однако при внедрении всегда стараемся сохранить специфику бизнеса. Кейс «Почта банка» — один из наиболее интересных, так как работа была выполнена в сжатые сроки при том, что объем данных банка очень велик», — сказал Раймонд Иссако, директор продукта Т1 EasyTax.