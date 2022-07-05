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«Почта банк» обновил корпоративное хранилище данных

«Почта банк» реализовал проект по рефакторингу корпоративного хранилища данных (КХД). Он заключался в полной переработке архитектуры, создании оперативного слоя данных и их унифицированной модели, выстраивании процессов Data Governance.

В результате в КХД увеличилась производительность расчетов, унифицированы их алгоритмы, сократились финансовые расходы, повысилась актуальность и безопасность данных. Значительно улучшено общее качество данных в КХД и других системах, что ведет к повышению уровня клиентского обслуживания.

В ходе проекта команда «Почта банка» при поддержке компании «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») создала качественно новую архитектуру КХД, которая позволяет получать данные из ключевых систем-источников в режиме онлайн и обеспечивает инкрементальное обновление всех слоев хранилища. Параллельно развивалось и старое КХД, содержащее в себе огромные объемы legacy-кода, накопленные за более чем пятилетнюю историю.

«Для конкурентоспособности банка важна прежде всего скорость внедрения новых продуктов и масштабирования систем. Поэтому возрастает потребность в современном и производительном хранилище данных. Сегодня очень популярен термин data-driven, но вы не станете дата-ориентированной компанией только за счет накопления объемов данных или реализации ad hoc-выгрузок по мере возникновения задач. Без надежной базы дата-аналитики организации могут тратить до 80% времени на подготовку данных вместо их анализа», — сказал Василий Король, руководитель службы по управлению данными (Chief Data Officer) «Почта банка».

По словам эксперта, работа в этом направлении продуктивна только тогда, когда выстроен фундамент: отлажены процессы сбора, очистки, унификации, хранения, управления и использования всего объема генерируемых данных. «При этом проект по выстраиванию такого фундамента всегда тяжелый и длительный, тем более если вы реализуете его на «живой», постоянно работающей системе, от которой зависят все процессы компании. Но в наших силах сделать его эффективным», — отметил Василий Король.

В первую очередь была разработана и согласована концепция развития управления данными в «Почта банке». В рамках этой концепции был выстроен полный цикл управления изменениями корпоративного хранилища, коснувшийся взаимодействия как внутри команды, так и с подрядчиками и заказчиками. Была выстроена гибридная система реализации задач и проектов (scrum и waterfall), что позволило прийти к высокой регулярности релизов КХД (минимум раз в две недели) без значительных потерь в качестве.

Была реализована система контроля качества данных, внедрены и согласованы регламенты взаимодействия с системами-источниками. Осуществлен перевод системы мониторинга КХД на роботизированное ПО (push-уведомления, автоматические звонки). В новой архитектуре созданы операционный (блок витрин для систем-приемников) и аналитический слои КХД (где внедрена и развивается единая модель данных). Реализована ролевая модель доступа к BI-отчетности и данным хранилища.

Были улучшены параметры быстродействия и надежности КХД, снижены затраты на его развитие и поддержку, а также совокупная стоимость владения. Увеличена скорость расчета и предоставления информации бизнес-заказчикам (большая часть ключевых витрин готовы до 8 утра дня, следующего за отчетным). Обеспечено выполнение более жестких SLA как по скорости готовности, так и по качеству данных.

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В части технико-процессных аспектов и архитектуры осуществлен переход на инкрементальные расчеты, проведена дедубликация данных и бизнес-процессов. Также был выполнен перенос ключевой ресурсоемкой функциональности пользовательского финансового хранилища в новое единое КХД.

Стоит отметить и некоторые количественные показатели проекта. Так, более ранняя готовность витрин только одного из блоков позволила быстрее начинать работу по взысканию, что приводит к дополнительным доходам — свыше 130 млн руб. за 5 лет. Экономия за счет более оптимальной архитектуры и уменьшения затрат на оборудование составляет 370 млн руб. за аналогичный период. Среднее число задач по развитию КХД в квартал увеличилось с 20 до 90 при прежних затратах, а среднее время реализации одной задачи сократилось более чем в два раза и сегодня составляет менее 30 календарных дней.

За время внедрения в банке значительно расширилась функциональность, которая реализуется и поддерживается на КХД. Объем полезной информации вырос более чем в 6 раз (>240 ТБ), а число пользователей хранилища и основанной на его данных BI-отчетности — в 5 раз.

«Результатами проекта стали не только улучшение количественных показателей и оптимизация (а где-то создание) процессов, но и формирование единой методологии, повышение общей культуры работы с данными, рост доверия к ним, совершенствование информационного взаимодействия внутри организации. В итоге повышение зрелости процессов управления данными приводит к осознанию их ценности и возможностям для монетизации. А это в свою очередь позволяет создавать более эффективные и инновационные продукты для наших клиентов», — сказал Василий Король.

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«Надо отметить долгосрочное и плодотворное сотрудничество наших компаний. На протяжении многих лет мы поддерживали и развивали КХД в «Почта банке» в соответствии с запросами бизнеса. Проект рефакторинга, по сути, представляет собой создание нового хранилища с перспективной архитектурой, которая отвечает всем современным стандартам. Это позволит быстрее реагировать на вызовы рынка, обеспечивая развитие банка и высокий уровень клиентского сервиса», — сказал Юрий Колбасин, директор практики Big Data, партнер «Лиги цифровой экономики».

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