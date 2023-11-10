«Нота» и «Почта банк» расширяют сотрудничество

Вендор российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») и «Почта банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры договорились реализовывать проекты на основе инструментов и методологии платформы «Сфера».

«Сфера» – ИТ-решение отечественного вендора, которое объединяет более 40 инструментов для управления командой, продуктом, сервисом, бэклогом, культурой разработки, мониторингом и поддержкой. Продукт призван повысить гибкость и оптимизировать бизнес-процессы банка, а также повысить устойчивость его ИТ-инфраструктуры.

Соглашение станет продолжением сотрудничества вендора «Нота» и «Почта банка». Партнеры уже успешно реализовали совместный проект по внедрению решения «Нота визор» (ранее «T1 EasyTax»), благодаря которому кредитная организация перешла в режим налогового мониторинга. Внедрение ИТ-продукта позволило банку автоматизировать отчетность, минимизировать трудозатраты и финансовые риски.

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«В истории нашего сотрудничества с «Почта банком» уже есть большой успешный проект, и мы рады, что он положил начало долгосрочному партнерству. Наши компании объединили усилия и ресурсы для совместного развития инноваций, взаимного обогащения экспертизы и технологического совершенствования продуктов. Безопасные и надежные инструменты платформы «Сфера» закроют потребности банка в вопросах управления проектами с учетом специфики российского рынка, особенно в вопросах контроля отчетности и мониторинга», — отметил заместитель генерального директора «Т1», управляющий директор «Нота» Кирилл Булгаков.

«ИТ-решение «Сфера» поможет «Почта банку» оптимизировать весь цикл разработки и эксплуатации ИТ-продуктов и повысить прозрачность процесса управления проектами. Особенную ценность для нас представляет возможность кастомизации и конфигурации настроек инструментов платформы, что позволит быстро адаптироваться к растущим запросам бизнеса», — сказал вице-президент, директор по информационным технологиям «Почта банка» Иван Карпов.