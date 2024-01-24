«Почта Банк» запустил Face ID и Touch ID при входе в интернет-банк на iPhone

Клиенты «Почта Банка» – пользователи iPhone получили возможность мгновенного доступа к интернету-банку с помощью технологии распознавания лиц Face ID и по отпечатку пальца. Пользователям смартфонов на базе ПО iOS больше не нужно каждый раз вспоминать свой пароль, достаточно один раз установить Face ID или Touch ID.

Чтобы воспользоваться нововведением, клиенту нужно войти в свой интернет-банк на телефоне. При запуске система предложит использовать Face ID и Touch ID для входа в личный кабинет, чтобы каждый раз не вводить пароль. Технология доступна только в браузерах Safari.

«Это критически важная доработка для клиентов – владельцев iPhone, у которых нет мобильного приложения «Почта Банк Онлайн». Сегодня интернет-банк – полноценная альтернатива мобильному приложению, которая дает абсолютно такой же доступ ко всем банковским сервисам и услугам», – сказал Владислав Ермаков, руководитель управления развития цифрового бизнеса «Почта Банка». – Внедряя в наш интернет-банк различные технологичные «фишки», мы помогаем клиентам совершить «бесшовный» переход с одной платформы на другую».

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Интернет-банк «Почта Банка» обладает таким же функционалом, что и мобильное приложение. Он позволяет получить доступ ко всем продуктам и услугам прямо в смартфоне или планшете: картам, вкладам, кредитам, накопительным счетам, переводам и платежам и т.д. Через интернет-банк можно связаться с поддержкой банка, найти ближайший офис или банкомат.

Интернет-банк не нужно скачивать. Для удобства банк рекомендует в браузере Safari нажать на «Поделиться» и «Создать иконку на экране Домой». После этого иконка «Почта Банк Онлайн» появится на домашнем экране iPhone наряду с иконками других приложений. Подробную инструкцию можно также найти на сайте банка.