Искусственный интеллект ИИ Artificial intelligence AI Artificial General Intelligence AGI
Artificial intelligence (AI) – способность компьютерной системы решать задачи, традиционно решаемые человеком
Искусственный интеллект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2736 159
|Чернышенко Дмитрий 431 101
|Шадаев Максут 636 89
|Мишустин Михаил 482 81
|Арлазаров Владимир 161 78
|Ускова Ольга 155 70
|Чаркин Евгений 240 59
|Дырмовский Дмитрий 96 58
|Паршин Максим 274 55
|Ведяхин Александр 67 50
|Казарин Станислав 132 46
|Абакумов Евгений 137 43
|Греф Герман 366 43
|Натрусов Артем 193 43
|Сирота Юрий 54 42
|Кулик Вадим 142 40
|Лысенко Эдуард 270 38
|Фурсин Алексей 151 38
|Сотин Денис 145 36
|Петров Михаил 126 33
|Сергунина Наталья 296 33
|Бочарникова Татьяна 83 33
|Путятинский Сергей 70 31
|Медведев Дмитрий 1631 31
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 30
|Антонов Александр 76 29
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 29
|Тихонов Александр 65 29
|Хомков Игорь 45 28
|Валчев Стоян 48 28
|Кривозубов Павел 27 27
|Савцов Игорь 29 27
|Кириченко Игорь 45 26
|Клепиков Алексей 93 26
|Кабаков Ярослав 40 26
|Аршавский Анджей 28 26
|Поляков Сергей 68 25
|Шушкин Дмитрий 95 25
|Акимов Максим 178 25
|Богачев Игорь 178 24
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