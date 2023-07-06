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Индексная книга CNews*
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Искусственный интеллект ИИ Artificial intelligence AI Artificial General Intelligence AGI

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI

Artificial intelligence (AI) – способность компьютерной системы решать задачи, традиционно решаемые человеком


06.07.2023 Мобильность в бизнесе 2023
27.06.2023 Унифицированные коммуникации 2023
11.04.2023 Современные контакт-центры 2023
28.03.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce
16.03.2023 Искусственный интеллект 2023
17.02.2023 «Отец интернета» призвал прекратить инвестиции в искусственный интеллект
17.02.2023 Технологии ИИ помогут отелям прогнозировать спрос, контролируя расходы на маркетинг
16.02.2023 В ИТ-медицину больше всего верят мужчины моложе 35 лет
14.02.2023 Безопасность сотрудников обеспечит ИИ: что известно о новом приложении МТУСИ
13.02.2023 В России запустился проект по сбору вторсырья с использованием нейросети
13.02.2023 Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
13.02.2023 X5 Group запускает платформу мониторинга ИТ-ландшафта на базе ИИ
CNews: ИТ-тренды 2022
09.02.2023 Может ли искусственный разум страдать от психических проблем?
09.02.2023 ММК предоставил сотрудникам и поставщикам круглосуточную поддержку с помощью виртуального помощника на Naumen Erudite
08.02.2023 Sitronics Group и МТУСИ будут сотрудничать в области развития ИИ, кибербезопасности и подготовки ИТ-кадров
08.02.2023 Свершилась революция в интернет-поиске. Microsoft запустила поисковик на основе нейросети, более умной, чем скандальный ChatGPT
07.02.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта
07.02.2023 Резидент «Сколково» первым в России зарегистрировал технологию на основе ИИ в стоматологии
07.02.2023 Искусственный интеллект на «Доброделе» распознал 240 тыс. фотографий
06.02.2023 От властей требуют написать правила использования нейросетей в учебе. Скандальный ChatGPT уже поделился своим мнением
03.02.2023 Группа «Самолет» оборудовала школу системой управления климатом на основе ИИ
02.02.2023 НИТУ МИСИС и «Цифра» договорились создавать научные центры и развивать ИИ
01.02.2023 ИИ повысил на 20% решаемость вопросов корпоративных клиентов Сбера при первом обращении в контактный центр
31.01.2023 Naumen вывела на российский рынок синтеза и распознавания речи собственный продукт Speech AI
27.01.2023 Ключевые сотрудники российского ИТ-стартапа «Биорг» стали его новыми владельцами
25.01.2023 Smart Engines увеличила число научных публикаций на 20% в 2022 году
24.01.2023 «Боровичский комбинат огнеупоров» использует интеллектуальные сервисы Directum для обработки документов
24.01.2023 VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения
23.01.2023 До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году
23.01.2023 Биометрическая платформа VoiceKey.PLATFORM от ЦРТ совместима с ОС Astra Linux
16.01.2023 Вице-премьер Чернышенко: «Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности»
16.01.2023 ИИ для управления корпоративными данными в России становится нормой
16.01.2023 У отечественных разработчиков распознавания лиц бурный рост за рубежом, невзирая на санкции
13.01.2023 Adobe поймали на использовании втихую рисунков и видео своих клиентов для тренировки ИИ
12.01.2023 ИИ для ленивых программистов научился подсовывать им трояны и вирусы
12.01.2023 Более 48 тыс. проверок автобусов проведено с помощью искусственного интеллекта
12.01.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy
09.01.2023 Чат-бот CraftTalk подскажет все про экопункты «РТ-Инвест»

Публикаций - 8191, упоминаний - 15313

Искусственный интеллект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23531 657
Google LLC 10965 519
Intel Corporation 11677 362
Huawei 3514 346
Yandex - Яндекс 5700 339
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10101 330
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 323
IBM - International Business Machines Corp 9199 313
Samsung Electronics 9745 289
Nvidia Corp 3215 283
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 280
SAP SE 4884 257
7024 246
Oracle Corporation 6316 235
Apple Inc 11221 220
1С-ИжТиСи 6340 215
Amazon Inc - Amazon.com 2807 214
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8064 206
Meta Platforms - Facebook 4341 203
VK - Mail.ru Group 3208 186
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6969 167
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2797 167
Cisco Systems 4881 150
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 310 137
Цифра ГК 2157 136
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1804 133
AMD - Advanced Micro Devices 3868 129
Крок - Croc 1711 124
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2679 118
Dell EMC 4921 116
Xiaomi 1310 116
SAS Institute 909 115
Telegram Group 1067 112
HPE - Hewlett Packard Enterprise 551 108
Прогноз 1656 107
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 104
Smart Engines - Смарт Энджинс 261 103
Softline - Софтлайн 2094 100
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 99
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 97
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 666
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2401 239
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 221
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6644 220
РЖД - Российские железные дороги 1625 158
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 138
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1837 126
Почта России ПАО 1997 126
Альфа-Банк 1603 120
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 120
Газпром нефть 499 118
ГПБ - Газпромбанк 943 114
X5 Group 821 110
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 98
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 846 97
Лента - Сеть розничной торговли 1706 86
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 85
Россети Ленэнерго 2352 82
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 327 81
НТИ - Национальная технологическая инициатива 247 76
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 75
МКБ - Московский кредитный банк 415 74
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 72
РВК - Российская венчурная компания 537 68
Газпром ПАО 1158 66
Ингосстрах СПАО 335 62
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 888 59
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 59
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 202 54
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 53
Почта Банк 354 51
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 47
Северсталь ПАО - Severstal 369 45
Uber 305 44
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 245 42
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 42
АльфаСтрахование СГ 271 42
Tesla Motors 338 42
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 40
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 39
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 800
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 459
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 459
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 410
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 243
Президент Российской Федерации 3722 224
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 185
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 171
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 163
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1660 151
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2407 136
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 132
Правительство Москвы 1997 130
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 124
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2872 119
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 96
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 94
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1661 82
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 80
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 80
Федеральное казначейство России 1551 79
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 78
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 695 71
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2348 68
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 67
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 272 67
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 66
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 65
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 65
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 684 57
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 57
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 57
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 53
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 201 52
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 257 51
Судебная власть - Judicial power 2099 48
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 122 47
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 47
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 46
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 866 43
4CIO 708 89
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 79
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 69
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 51
8K Association - Ассоциация 8K 161 50
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 45
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 44
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 37
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 65 28
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 25
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 23
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 20
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 50 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 16
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 15
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 12
Linux Foundation 174 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 55 12
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 10
Единая Россия - Политическая партия 264 9
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
Международная академия связи - МАС 37 7
Ассоциация менеджеров 97 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 6
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 27 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 6
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 6
OpenCAPI Consortium 13 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 75 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 6
АРБ - Ассоциация российских банков 205 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 11 5
АФТ - Ассоциация Финтех 60 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39146 3284
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53484 3089
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17280 1943
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 22011 655
Распознавание - Recognition 2855 591
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Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2263 484
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2408 470
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10073 469
Google Android 12588 415
Microsoft Windows 14469 283
Apple iPhone 6 6184 257
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4128 240
Linux OS 8283 236
Microsoft Azure 1321 231
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6546 228
Apple iOS 6821 213
Microsoft Windows 2000 12691 197
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 146
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3283 121
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 116
Depositphotos - фотобанк 433 112
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 335 110
Python - высокоуровневый язык программирования 578 109
Microsoft Office 3446 108
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4361 104
Oracle Java - язык программирования 2770 99
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Intel Core - Семейство процессоров 1746 92
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Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1274 86
Intel x86 - архитектура процессора 1606 84
Microsoft Windows 10 1520 83
Google Play - Google Store - Android Market 2950 83
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 119 81
Microsoft Teams 373 79
Microsoft Office 365 861 78
Google YouTube - Видеохостинг 2436 78
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 76
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2513 75
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 402 71
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 555 71
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1054 70
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3945 69
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Мишустин Михаил 482 81
Арлазаров Владимир 161 78
Ускова Ольга 155 70
Чаркин Евгений 240 59
Дырмовский Дмитрий 96 58
Паршин Максим 274 55
Ведяхин Александр 67 50
Казарин Станислав 132 46
Абакумов Евгений 137 43
Греф Герман 366 43
Натрусов Артем 193 43
Сирота Юрий 54 42
Кулик Вадим 142 40
Лысенко Эдуард 270 38
Фурсин Алексей 151 38
Сотин Денис 145 36
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Европа 21327 620
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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