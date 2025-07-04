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На портале госуслуг Подмосковья искусственный интеллект подключили к согласованию границ участков

Технология распознавания документов на основе искусственного интеллекта подключена к услуге по согласованию границ смежных земельных участков. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь нейросеть выступает в роли интеллектуального ассистента при согласовании границ земельных участков, автоматически выявляя некорректно загруженные документы. Благодаря этому нововведению процесс становится гораздо точнее, что значительно сокращает число отказов в предоставлении услуги. В результате жители получают возможность быстрее оформить документы без лишних повторных обращений и потери времени, а специалисты – сосредоточиться на более сложных задачах», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье можно дистанционно согласовать границы земельных участков, прилегающих к территориям, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Электронная услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Оформление земельных участков». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

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Цифровизация

Результат оказания услуги – утвержденный акт согласования местоположения границ земельного участка либо отказ в предоставлении услуги, который поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней после подачи заявления. Услуга предоставляется бесплатно.

«В прошлом году жители и представители бизнеса Подмосковья более 3,2 тыс. раз воспользовались онлайн-услугой по согласованию границ участков», – сказала Надежда Куртяник.

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