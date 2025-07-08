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Новейшие российские камеры с ИИ впервые внедрили в Свердловской области

Отечественные камеры высокого разрешения «Финист» с системой видеоаналитики на основе искусственного интеллекта «на борту» установили на дорогах Екатеринбурга и Нижнего Тагила Свердловской области. Их будут использовать для регулирования умных светофоров, что позволит снизить количество заторов на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Производством камер занимается компания «Взор», а ПО для них разрабатывает компания Netvision. Об этом CNews сообщили представители Netvision.

Всего в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в 2025 г. будет установлено около 150 новых камер «Финист» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Реализацией проекта занимается компания Netvision. Сотрудничество с регионом в рамках развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) Свердловской области началось еще в 2020 г. Алгоритмы, разработанные Netvision, на сегодня обрабатывают потоки уже более чем с тысячи камер. Аналитика транспортных потоков с камер позволит более эффективно планировать развитие транспортной сети в регионе и грамотно выстроить работу умных светофоров.

Камеры «Финист» в отличие от отечественных аналогов обладают высоким разрешением в 8-12 МП. А возможность хранить видео в полном разрешении на уровне камеры позволяет значительно сократить потребность в размере внешнего хранилища. Кроме того, масштабирование такой системы происходит дешевле и быстрее.

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Цифровизация

Разработка камер осуществлялась с привлечением субсидии Минпромторга. Разработка «Финистов» завершилась в 2024 г., затем камеры проходили необходимые тесты, и после их успешного завершения продукт был зарегистрирован в реестре Минпромторга.

Netvision и «Взор» входят в консорциум компаний, который создает инфраструктуру для умных и безопасных городов, а также для бизнес-проектов. Netvision выступает как разработчик алгоритмов искусственного интеллекта, «Взор» — производитель «умных» камер. Интегратором проектов в консорциуме является инжиниринговая компания полного цикла Netline.

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