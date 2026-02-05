Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Netvision Нетвижн


Нетвижн — российский разработчик ПО для интеллектуальной обработки данных информационных систем и видеонаблюдения.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2026 Искусственный интеллект поможет искать автомобили в угоне в Хакасии 1
22.07.2025 Искусственный интеллект настроит в Нижнем Новгороде «умные» светофоры 1
08.07.2025 Новейшие российские камеры с ИИ впервые внедрили в Свердловской области 1
04.06.2025 NETVISION получила награду на ЦИПРе за проект по объединению разрозненных систем видеоаналитики в единую платформу 1
23.04.2025 Netline и Netvision представили высокотехнологичные разработки на выставке GITEX Africa 1
01.04.2025 Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области 1
24.02.2025 Роман Казаченко, Netvision: Мы готовы предложить рынку open source-платформу для аналитики событий 1
22.06.2001 Завершено тестирование новейших моделей оборудования Expand Networks в России 1
28.11.2000 В Рунете появился новый проект, посвященный искусству 1
07.05.1999 Ericsson и Symbol Technologies подписали соглашение о совместных разработках и маркетинговой деятельности 1
05.03.1999 Entevo и NetVision модернизируют средства управления системами каталогов Windows 2000 1
18.12.1998 Средства биометрического контроля от Keyware Technologies будут интегрированы в систему сетевой безопасности MultiSecure от NetVision 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Netvision и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2582 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Lenovo Motorola 3530 1
TI - Texas Instruments Incorporated 826 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Информсвязь 47 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 123 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 757 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 5
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 628 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2068 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1416 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4953 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 1
Умные платформы 1873 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1531 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1638 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2305 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 90 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
Microsoft Windows 16422 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1364 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1553 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 570 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 54 1
Казаченко Роман 5 4
Песковацкий Дмитрий 2 2
Никитин Глеб 45 1
Чубов Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3419 2
Россия - ПФО - Самарская область 1480 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 758 1
Россия - УФО - Свердловская область 1790 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Израиль 2788 1
Бельгия - Королевство 1174 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 70 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 1
Россия - СЗФО - Псковская область 675 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 188 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 46 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Марокко - Марракеш 7 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Fortune Global 500 289 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
GITEX Technology - международная выставка 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще