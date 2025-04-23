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Песковацкий Дмитрий



23.04.2025 Netline и Netvision представили высокотехнологичные разработки на выставке GITEX Africa 1
01.04.2025 Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Песковацкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Netvision 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1848 1
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Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 583 1
Умные платформы 1734 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 46 1
Чубов Александр 2 1
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 834 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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