Получите все материалы CNews по ключевому слову
Песковацкий Дмитрий
|23.04.2025
|Netline и Netvision представили высокотехнологичные разработки на выставке GITEX Africa 1
|01.04.2025
|Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области 1
Песковацкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 44 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 423 1
|Россия - ПФО - Самарская область 1360 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2799 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 68 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.