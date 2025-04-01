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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чубов Александр


01.04.2025 Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области 1
10.02.2023 «Крок» обеспечивает сервисную поддержку ИТ-инфраструктуры крупного ритейлера 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Чубов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Netvision 7 1
Крок - Croc 1780 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5526 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4100 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 1
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Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 578 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7455 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1839 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2562 1
Видеокамера - Camcorder 2280 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5689 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 68 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2783 1
Россия - ПФО - Самарская область 1349 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 423 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 44 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5088 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 830 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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