Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чубов Александр
|01.04.2025
|Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области 1
|10.02.2023
|«Крок» обеспечивает сервисную поддержку ИТ-инфраструктуры крупного ритейлера 1
Чубов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Netvision 7 1
|Крок - Croc 1780 1
|Смирнов Дмитрий 94 1
|Смирнов Виктор 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.