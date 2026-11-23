Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Виктор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 21
Смирнов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысоев Александр 51 2
|Кондарев Сергей 14 1
|Мелькова Екатерина 6 1
|Гришин Александр 33 1
|Чухонцев Александр 21 1
|Шингарев Евгений 7 1
|Лёвкин Сергей 8 1
|Куликова Юлия 2 1
|Воронин Евгений 16 1
|Таранов Иван 8 1
|Песоцкий Дмитрий 6 1
|Белинский Сергей 4 1
|Логинов Павел 5 1
|Замилягин Александр 2 1
|Коршунов Алексей 2 1
|Газизов Денис 3 1
|Проскурина Кристина 1 1
|Беседин Геннадий 1 1
|Magnus Widmer - Видмер Магнус 1 1
|Жигалко Ян 1 1
|Чубов Александр 7 1
|Пачкория Василий 1 1
|Сляднева Наталия 12 1
|Warmenhoven Dan - Уорменховен Дэн 3 1
|Marino Robert - Марино Роберт 12 1
|Бледных Александр 9 1
|Egan Richard - Эган Ричард 15 1
|Врублевский Павел 106 1
|Собянин Сергей 579 1
|Березин Максим 152 1
|Зинкевич Сергей 79 1
|Уфаев Дмитрий 15 1
|Смирнов Дмитрий 116 1
|Заикин Андрей 37 1
|Пачикин Андрей 6 1
|Фролов Михаил 5 1
|Терехов Олег 8 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Софронова Наталия 8 1
|Infosan 75 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 705 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
|МПГУ - Московский педагогический государственный университет 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.