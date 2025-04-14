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Бледных Александр
Бледных Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Крок - Croc 1782 2
|Maipu Communication Technology 9 1
|К2Тех 148 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 1
|1С 8373 1
|Huawei 3992 1
|Cisco Systems 5141 1
|SAP SE 5316 1
|SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 1
|Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
|Проскурина Кристина 1 1
|Песоцкий Дмитрий 4 1
|Березин Максим 118 1
|Софронова Наталия 8 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Сысоев Александр 41 1
|Заикин Андрей 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
|Солнечная система - Solar system 2532 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
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