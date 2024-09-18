Энергетика комфорта:« К2Тех» оборудовал флагманский офис одной из ведущих энергетических компаний России

«К2Тех» оборудовал флагманский офис крупной российской энергетической компании в здании 1920-х годов постройки, установив новейшие инженерные, сетевые и мультимедийные системы. Команда «К2Тех» создала современную инфраструктуру для 400 рабочих мест, сохранив конструкцию исторического здания. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Специалисты К2Тех оснастили офис комплексами пожарной безопасности, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, структурированных кабельных систем, систем диспетчеризации и управления. Учитывая возраст здания, эксперты разработали метод укрепления плит перекрытия, что позволило не только разместить инфраструктуру для 400 рабочих мест, но и учесть сверхнагрузку в случае неравномерного наполнения помещений.

Также команда «К2Тех» создала условия для комфортной работы сотрудников. Установлены адресные светильники и шторы, которые плавно подстраиваются под уровень дневного света и положение солнца. В вентиляцию интегрированы клапаны автоматического регулирования расхода воздуха, реагирующие на превышение допустимого уровня углекислого газа. С учетом небольшой высоты потолков в офисе размещены вентиляционные решетки, стабилизирующие потоки воздуха для комфортного пребывания людей. Спроектирована система водоподготовки для нормального функционирования инженерных систем здания.

Особенностью офиса стало большое количество open-space пространств, для которых разработан функционал бронирования свободных рабочих мест. Навигацию сотрудников по офису обеспечивает система позиционирования мобильных устройств, состоящая из нескольких сотен Bluetooth-маячков. Установлена система активного аудио-маскирования звуков при помощи белого шума. На каждом этаже размещены экраны, интегрированные в трансляцию контента Digital Signage. Комплекс фонового озвучивания транслирует звук в общих зонах: входной группе, санузлах, лифтах, столовой и пр.

Кабинеты и переговорные комнаты оснащены интерактивными экранами и оборудованием для проведения сеансов видеоконференцсвязи, внутри помещений установлены сенсорные панели для управления как мультимедийным, так и инженерным оборудованием. Снаружи переговорных также установлены панели бронирования, интегрированные в общую систему. Дизайн интерфейса разработан в соответствии с корпоративной айдентикой заказчика.

Отдельного внимания заслуживают решения по мультимедийному оснащению корпоративного учебного центра. Пространство учебных классов разделено на две зоны-трансформера. В случае смены конфигурации – объединения или разделения комнат, – автоматически переключаются сценарии работы мультимедиа-оборудования. Так, заказчик получил возможность трансформировать аудитории в большое конференц-пространство для организации отраслевых мероприятий.

Лектор может проводить презентации, выступления при помощи радиомикрофонов и систем звукоусиления, выводить контент на проекторы и экраны с подключением любых стационарных и мобильных устройств, выдавать групповые задания на мобильные интерактивные доски слушателей. Для мероприятий, проводимых в объединенном помещении, предусмотрена функция синхронного перевода. Видеоконференцсвязь можно запускать как внутри корпоративного контура, так и при подключении внешних участников. Камеры автоматически «следят» за активным спикером – удерживают в поле зрения при перемещениях по залу

«К2Тех» также обустроил корпоративную видеостудию для записи и трансляции вебинаров, подкастов, выступлений. Теперь сотрудники могут проводить качественную видеосъемку благодаря установке профессиональных видеокамер, большого фонового экрана (видеостены из ЖК-панелей), акустических систем, студийных микрофонов и телесуфлера. Операторская комната подготовлена для комфортной работы режиссера, оператора, звукорежиссера.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) обеспечивает сетевое взаимодействие оборудования и пользовательских устройств внутри здания, а также подключение к сети интернет через внешние каналы связи. Учитывая требования безопасности, на объекте создано несколько физически отделенных друг от друга сегментов ЛВС, связанных между собой при помощи межсетевых экранов. Благодаря этой сегментации заказчик может детально контролировать сетевое взаимодействие оборудования и пользовательских устройств, соблюдая требования информационной безопасности.

Во всем здании обеспечено качественное покрытие Wi-Fi, включающее в себя корпоративный, гостевой и технологический сегменты. Для контроля качества работы Wi-Fi сети используется система проактивного мониторинга, которая с помощью сенсоров имитирует работу пользователей и оценивает скорость передачи данных, уровень сигнала и доступность сервисов. В случае возникновения проблем система мгновенно оповещает ИТ-службу заказчика.

В офисе установлена система, обеспечивающая качественную работу сотовой связи, включающая комплекс антенн, распределительных устройств и кабельную сеть. Созданы условия для размещения оборудования операторов мобильной связи внутри здания.

Корпоративная телефония офиса включает в себя две отдельные системы: телефонная сеть для связи руководства с представителями органов власти и классическая офисная телефония, в которой предусмотрено несколько типов телефонных аппаратов: для холлов и общих пространств, рабочих мест сотрудников, секретарей и топ-менеджмента. В переговорных комнатах установлены конференц-телефоны. Внедрен сложный серверный узел – виртуальная АТС, предусматривающая группировку или деление абонентов по департаментам внутри компании. А также система централизованного управления, настройки и обновления телефонных аппаратов.

«Особенно интересным стал процесс реализации пользовательских сценариев, автоматизации работы оборудования, разработки сенсорных интерфейсов управления. Настолько масштабный проект мы впервые реализовали на отечественной системе управления. За год до начала проекта наши программисты готовили код, тестировали без каких-либо наработок, чтобы выполнить внедрение на объекте в сжатые сроки», — сказал эксперт по мультимедиа-решениям «К2Тех» Евгений Лотышев.

«Этот проект открыл для нас новые горизонты, став пионером в интеграции решений от новых вендоров на нашем рынке. В нашей ИТ-лаборатории мы не просто тестировали оборудование – мы проверяли каждый аспект: от функциональности и надежности до удобства работы с решениями. В результате нам удалось не только качественно реализовать проект, но заложить фундамент сотрудничества с новыми вендорами, решения которых мы с уверенностью можем предлагать заказчикам», — сказал эксперт по сетевым решениям «К2Тех» Александр Бледных.