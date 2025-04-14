Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Новая российская система RockITNet поможет компаниям повысить эффективность управления сетью

Компания «К2Тех» анонсировала запуск RockITNet – нового российского решения для регулярного автоматического аудита сетевой инфраструктуры. Система автоматически сканирует и собирает данные о сетевом оборудовании и помогает устранить неисправности. Решение ориентировано на средние и крупные компании, имеющие более 100 сетевых устройств в инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Сегодня большинство компаний имеют неоднородную структуру сети, которая объединяет решения нескольких вендоров с разным подходом к настройкам и эксплуатации. Такой инфраструктурой сложно управлять, поддерживать в актуальном состоянии данные о настройках оборудования и ПО и реагировать на инциденты. Кроме того, «ручная» эксплуатация сети, которая распространена во многих компаниях, зачастую приводит к потере данных.

В ответ на эти проблемы «К2Тех» разработала RockITNet - российскую систему управления сетевой инфраструктурой. Решение предназначено для регулярного автоматического аудита сетевой инфраструктуры, формирования отчетов состояния оборудования и управления его конфигурациями. Система автоматически сканирует и собирает данные о сетевом оборудовании, анализирует состояние протоколов, портовую емкость, IP-адреса, VLAN, версии ПО, проверяет конфигурации на соответствие стандартам информационной безопасности.

Система состоит из нескольких модулей, которые можно использовать и настраивать в зависимости от потребностей компании: мониторинг событий, управление конфигурациями, инвентаризация устройств, управление IP-адресами, инициализация устройств (ZTP), состояние сетевого оборудования, а также модуль отображения и взаимодействия, который визуализирует параметры и объединяет остальные модули.

Решение подойдет средним и крупным компаниям с более 100 сетевых устройств в инфраструктуре и будет особенно актуально для территориально-распределенных сетей, сферы ритейла, финсектора, транспортных и промышленных организаций и других отраслей, где сбои и простои сетевой инфраструктуры оказывают критическое влияние на бизнес.

«Мы делаем много проектов на сетевой инфраструктуре крупных компаний и видим типичные проблемы, с которыми сталкиваются заказчики. Все еще многие управляют сетью вручную, используют Eхcel для хранения данных, не уделяют внимания вопросам сетевого харденинга, что часто ведет к утрате информации о сети и зависимости компании от человеческого фактора. Система RockITNet автоматизирует эти процессы и упрощает эксплуатацию мультивендорной сети, обеспечивает ее стабильную предсказуемую работу и помогает минимизировать риски сетевых инцидентов. По сути, заказчик получает «цифровой слепок сети», независимый от человека», – отметил эксперт по сетевым решениям компании «К2Тех» Александр Бледных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася»

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153