Компания К2Тех анонсировала в 2025 году запуск RockITNet – российского решения для регулярного автоматического аудита сетевой инфраструктуры. Система автоматически сканирует и собирает данные о сетевом оборудовании и помогает устранить неисправности. Решение ориентировано на средние и крупные компании, имеющие более 100 сетевых устройств в инфраструктуре.