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К2Тех RockITNet
Компания К2Тех анонсировала в 2025 году запуск RockITNet – российского решения для регулярного автоматического аудита сетевой инфраструктуры. Система автоматически сканирует и собирает данные о сетевом оборудовании и помогает устранить неисправности. Решение ориентировано на средние и крупные компании, имеющие более 100 сетевых устройств в инфраструктуре.
|14.04.2025
|Новая российская система RockITNet поможет компаниям повысить эффективность управления сетью 1
К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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