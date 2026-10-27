Российская реестровая система аудита сети RockITNet прошла проверку совместимости с оборудованием Eltex

Компания «К2Тех» подтвердила совместимость российской системы управления сетевой инфраструктурой RockITNet с маршрутизаторами ESR и всей линейкой коммутаторов MES от Eltex. Тестирование подтвердило доступность полного набора функций платформы для автоматизированного обследования сети, поддержания актуальной документации и контроля конфигураций оборудования. Поддержка Eltex позволяет заказчикам контролировать сети на российском оборудовании с помощью отечественного ПО из реестра Минцифры. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Испытания проведены специалистами «К2Тех» в технической лаборатории компании совместно со специалистами Eltex. Тестирование подтвердило совместимость RockITNet с маршрутизаторами Eltex ESR и коммутаторами MES. В ходе проверки RockITNet успешно выполняла автоматический сбор характеристик и конфигураций оборудования Eltex, анализ настроек и отслеживание изменений.

«Для нас важна открытость и соответствие общепринятым стандартам RFC разрабатываемых нами решений - это позволяет заказчикам выбирать строить мультивендорные сети и выбирать любые удобные инструменты управления и мониторинга сети. Поэтому мы уделяем большое внимание совместимости оборудования Eltex со сторонними решениями. Успешное тестирование с RockITNet подтверждает, что наши маршрутизаторы и коммутаторы могут полноценно работать в составе комплексной инфраструктуры, где процессы аудита и контроля конфигураций автоматизированы», – сказал Владимир Малофеев, руководитель отдела продаж ШПД Eltex.

Поддержка оборудования Eltex в RockITNet позволяет заказчикам решать задачу импортозамещения не только на уровне сетевых устройств, но и на уровне ПО для их аудита и контроля конфигураций. Мульвендорная платформа RockITNet поддерживает ведущих российских и зарубежных производителей сетевого оборудования. Система автоматически собирает сведения об устройствах и их конфигурациях и хранит их в единой модели данных независимо от производителя. Это позволяет контролировать маршрутизаторы и коммутаторы Eltex вместе с уже эксплуатируемым оборудованием других вендоров.

«Корпоративные сети становятся все более неоднородными. Оборудование Cisco, Huawei, Juniper и других ушедших поставщиков работает рядом с решениями российских производителей. Чем разнороднее сеть, тем сложнее поддерживать единое понимание ее фактического состояния. Поэтому при импортозамещении важно не просто заменить оборудование, но и сохранить управляемость инфраструктуры в целом. RockITNet позволяет автоматизировать этот процесс и использовать единый инструмент контроля для российского и зарубежного оборудования», - сказал Роман Тарабрин, руководитель практики автоматизации сетей «К2Тех».

Контроль конфигураций важен не только для эксплуатации, но и для информационной безопасности. Помимо сбора данных, RockITNet обеспечивает регулярный автоматизированный compliance-анализ — проверку настроек на соответствие заданным требованиям и ведение журнала изменений. Это помогает выявлять небезопасные настройки и несоответствия установленным требованиям. Собранные конфигурации также могут использоваться при восстановлении сети после инцидентов и сбоев. Их централизованное хранение даёт специалистам источник актуальных данных о настройках оборудования.

Решение ориентировано на средние и крупные компании с парком оборудования от 100 устройств, в том числе с территориально распределёнными сетями. RockITNet включена в Единый реестр российского программного обеспечения под номером 29469 от 29 августа 2025 г. В дальнейшем «К2Тех» планирует продолжить работу с российскими разработчиками сетевого оборудования для расширения перечня подтверждённых интеграций с системой RockITNet.